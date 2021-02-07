СК завел дело на росгвардейцев после убийства в Махачкале

СК по Дагестану возбудил уголовное дело против двух сотрудников Росгвардии по факту убийства человека, говорится на сайте ведомства.

Следствие считает, что вечером 6 февраля в одном из кабинетов отдела полиции по Советскому району Махачкалы росгвардейцы «произвели многочисленные выстрелы в 34-летнего местного жителя». СК сообщает, что конфликт произошел «из-за ранее возникших неприязненных отношений».

Дело заведено по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Ранее «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники сообщали, что убитый — бывший глава села Новокули Абакар Капланов. По их данным, у него была давняя вражда с двумя сотрудниками Росгвардии из-за земельных споров.