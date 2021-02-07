Бывшего главу поселка застрелили в отделе полиции в Махачкале

Экс-главу села Новокули в Дагестане Абакара Капланова убили в одном из отделов полиции в Махачкале. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным источника «РИА новостей», у погибшего «была давняя вражда» с двумя сотрудниками Росгвардии из-за конфликта «на почве земельных споров».

Источник ТАСС утверждает, что подозреваемый задержан на месте происшествия. По предварительным данным, он является сотрудников одной из силовых структур.

Позднее в пресс-службе Управления Росгвардии республики агентству сообщили, что на месте происшествия находится начальник Управления Росгвардии по Республике Дагестан, генерал-майор полиции Магомед Баачилов, а также необходимые силы для охраны общественного порядка.