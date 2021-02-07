Брат убитого экс-главы села в Дагестане сообщил о выпущенных 38 пулях

В бывшего главу села Новокули в Дагестане Абакара Капланова в отделе полиции нападавшие выпустили 38 пуль. Об этом телеканалу РЕН ТВ рассказал троюродный брат погибшего Рамазан Султанов.

«Убийство было совершено его же земляками с села Новокули. Было выпущено 38 патронов двумя сотрудниками ОМОНа. Это все, что я знаю», — заявил Султанов. Он пояснил, что подробности узнал от сотрудников отдела полиции.

Однако, Telegram-канал Baza со ссылкой на источник пишет о 36 пулях. Их число издание объясняет вместимостью обойм двух пистолетов Ярыгина, из которых, предположительно, был застрелен Капланов.

В МВД республики подтвердили информацию об убийстве. По данным ведомства, его причиной стал конфликт из-за земельного участка. После случившегося около здания Советского района РОВД Махачкалы, по оценкам МВД, собралось порядка 300 человек.