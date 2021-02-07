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Брат убитого экс-главы села в Дагестане сообщил о выпущенных 38 пулях

В бывшего главу села Новокули в Дагестане Абакара Капланова в отделе полиции нападавшие выпустили 38 пуль. Об этом телеканалу РЕН ТВ рассказал троюродный брат погибшего Рамазан Султанов.

«Убийство было совершено его же земляками с села Новокули. Было выпущено 38 патронов двумя сотрудниками ОМОНа. Это все, что я знаю», — заявил Султанов. Он пояснил, что подробности узнал от сотрудников отдела полиции.

Бывшего главу поселка застрелили в отделе полиции в Махачкале
Общество
Фото:Абрамов Денис / ТАСС

Однако, Telegram-канал Baza со ссылкой на источник пишет о 36 пулях. Их число издание объясняет вместимостью обойм двух пистолетов Ярыгина, из которых, предположительно, был застрелен Капланов.

В МВД республики подтвердили информацию об убийстве. По данным ведомства, его причиной стал конфликт из-за земельного участка. После случившегося около здания Советского района РОВД Махачкалы, по оценкам МВД, собралось порядка 300 человек.

«На данный момент на месте, для обеспечения общественного порядка и недопущения эскалации конфликта, находятся более 130 сотрудников полиции», — сообщили в МВД.

Убийство Капланова произошло вечером 7 февраля. Baza сообщала, что он был расстрелян сотрудниками ОМОНа в кабинете главы уголовного розыска Советского РОВД. По данным ТАСС, подозреваемого задержали, он является сотрудником силового ведомства.

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