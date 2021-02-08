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Попавший под следствие замглавы Минэнерго лишился должности

Пост замминистра покинул арестованный по подозрению в мошенничестве на более чем ₽600 млн Анатолий Тихонов. Его обязанности в рамках оптимизации структуры Минэнерго взяли на себя три других заместителя Николая Шульгинова
Анатолий Тихонов во время избрания меры пресечения в Басманном суде
Анатолий Тихонов во время избрания меры пресечения в Басманном суде (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Министр энергетики России Николай Шульгинов утвердил распределение полномочий, а также перечень своих заместителей. Свои посты сохранили Анастасия Бондаренко, Евгений Грабчак, Павел Сниккарс, Павел Сорокин и Анатолий Яновский. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В списке не оказалось заместителей министра Антона Инюцына и Анатолия Тихонова, который находится под следствием по делу о мошенничестве. В пресс-службе Минэнерго сообщили РБК, что предложения об освобождении Инюцына и Тихонова от должностей внесены в правительство.

Как отмечается в сообщении ведомства, Шульгинов утвердил распределение обязанностей между своими заместителями с учетом новой структуры министерства, принятой в конце 2020 года. С 1 января в соответствии с решениями правительства произошла оптимизация структуры Минэнерго и изменилась численность его сотрудников. В частности, были упразднены три департамента, которыми ведали Инюцын, Тихонов и Сниккарс. Их функционал распределили по другим департаментам. Были также объединены департаменты переработки, добычи и транспортировки нефти и газа, а также угольной и торфяной промышленности и международного сотрудничества. Произошло и сокращение штатной численности на 5% за счет вакантных должностей (тогда в Минэнерго было вакантно около 17% должностей).

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Анатолий Тихонов

Полномочия Тихонова в сфере цифровизации теперь разделены между Сорокиным и Грабчаком. Дополнительно Грабчак получил функции Инюцына в отношении регулирования проектной деятельности, а обязанности Тихонова в сфере финансовых и имущественных отношений перешли к Яновскому.

В ноябре прошлого года от должности был освобожден заместитель министра энергетики Андрей Черезов, который курировал экономическую безопасность. За несколько дней до этого из ведомства ушел его многолетний руководитель Александр Новак, которого назначили вице-премьером. На его место премьер-министр Михаил Мишустин назначил председателя правления «РусГидро» Николая Шульгинова.

Анатолий Тихонов был арестован в сентябре 2020-го. Его отправили под стражу на два месяца, предъявив обвинение в мошенничестве на сумму не менее 603 млн руб. В СК заявили, что Тихонов был организатором схемы, с помощью которой были похищены деньги, выделенные на реализацию государственного контракта. По версии следствия, контракт на сумму более 600 млн руб. на разработку программы государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК) был заключен в 2014 году. В 2016-м, когда Тихонов был директором ФГБУ «Российское энергетическое агентство», были подписаны акты выполненных работ, на основании которых деньги были перечислены ИТ-компании «Ланит». Как полагает следствие, работы были выполнены не в полном объеме, а денежные средства похищены.

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Суд арестовал замглавы Минэнерго по делу о мошенничестве на 600 млн руб.
Общество
<p>Анатолий Тихонов</p>

Помимо Тихонова обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) было также предъявлено советнику замминистра Роману Рыжкову, вице-президентам АО «Ланит» Владимиру Макарову и Виктору Серебрякову, а также гражданской жене Тихонова Валерии Коваленко. Несколько дней назад ее отпустили из СИЗО под домашний арест взамен на показания. Она раскрыла схему хищения и отмывания денег Тихоновым и другими чиновниками.

Как писал «Коммерсантъ», похищенных денег у фигурантов не нашли. Следствие установило, что у Тихонова есть загородный дом в Финляндии, оформленный на его мать, а в собственности Коваленко — квартира в Монако, четырехэтажный бутик-отель и коктейль-бар в швейцарском городе Лугано. У Тихонова также обнаружили апартаменты в «Москва-Сити», оформленные на родственников.

Авторы
Михаил Юшков, Людмила Подобедова
Минэнерго Тихонов замминистра мошенничество оптимизация
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