Попавший под следствие замглавы Минэнерго лишился должности

Пост замминистра покинул арестованный по подозрению в мошенничестве на более чем ₽600 млн Анатолий Тихонов. Его обязанности в рамках оптимизации структуры Минэнерго взяли на себя три других заместителя Николая Шульгинова

Анатолий Тихонов во время избрания меры пресечения в Басманном суде (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Министр энергетики России Николай Шульгинов утвердил распределение полномочий, а также перечень своих заместителей. Свои посты сохранили Анастасия Бондаренко, Евгений Грабчак, Павел Сниккарс, Павел Сорокин и Анатолий Яновский. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В списке не оказалось заместителей министра Антона Инюцына и Анатолия Тихонова, который находится под следствием по делу о мошенничестве. В пресс-службе Минэнерго сообщили РБК, что предложения об освобождении Инюцына и Тихонова от должностей внесены в правительство.

Как отмечается в сообщении ведомства, Шульгинов утвердил распределение обязанностей между своими заместителями с учетом новой структуры министерства, принятой в конце 2020 года. С 1 января в соответствии с решениями правительства произошла оптимизация структуры Минэнерго и изменилась численность его сотрудников. В частности, были упразднены три департамента, которыми ведали Инюцын, Тихонов и Сниккарс. Их функционал распределили по другим департаментам. Были также объединены департаменты переработки, добычи и транспортировки нефти и газа, а также угольной и торфяной промышленности и международного сотрудничества. Произошло и сокращение штатной численности на 5% за счет вакантных должностей (тогда в Минэнерго было вакантно около 17% должностей).

Полномочия Тихонова в сфере цифровизации теперь разделены между Сорокиным и Грабчаком. Дополнительно Грабчак получил функции Инюцына в отношении регулирования проектной деятельности, а обязанности Тихонова в сфере финансовых и имущественных отношений перешли к Яновскому.