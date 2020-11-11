Из Минэнерго уволили замглавы после смены министра

Андрей Черезов (Фото: Global Look Press)

Заместителя министра энергетики Андрея Черезова освободили от должности, сообщается на сайте Минэнерго.

В ведомстве объяснили это решение сокращением должности. Черезов курировал в ведомстве вопросы экономической безопасности.

В ноябре министр энергетики Александр Новак ушел с поста и занял место вице-премьера по предложению премьер-министра Михаила Мишустина. Минэнерго возглавил председатель правления «РусГидро» Николай Шульгинов.

У Шульгинова сейчас семь заместителей: Анастасия Бондаренко, Евгений Грабчак, Антон Инюцын, Юрий Маневич, Павел Сорокин, Анатолий Тихонов и Анатолий Яновский.