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Из Минэнерго уволили замглавы после смены министра

Андрей Черезов
Андрей Черезов (Фото: Global Look Press)

Заместителя министра энергетики Андрея Черезова освободили от должности, сообщается на сайте Минэнерго.

В ведомстве объяснили это решение сокращением должности. Черезов курировал в ведомстве вопросы экономической безопасности.

В ноябре министр энергетики Александр Новак ушел с поста и занял место вице-премьера по предложению премьер-министра Михаила Мишустина. Минэнерго возглавил председатель правления «РусГидро» Николай Шульгинов.

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У Шульгинова сейчас семь заместителей: Анастасия Бондаренко, Евгений Грабчак, Антон Инюцын, Юрий Маневич, Павел Сорокин, Анатолий Тихонов и Анатолий Яновский.

В начале сентября премьер Михаил Мишустин подписал постановление, по которому у министра энергетики может быть только семь заместителей, а не восемь, как ранее.

Минэнерго освобождение от должности
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