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Показания на замглавы Минэнерго дал его бывший подчиненный

Дать показания против бывших коллег Роман Щербов решил, чтобы заключить досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием
Анатолий Тихонов
Анатолий Тихонов (Фото: Максим Шеметов / ТАСС)

Обвинение заместителю министра энергетики Анатолия Тихонова было предъявлено на основании показаний Романа Щербова — директора проекта государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК) в Минэнерго. Как сообщает корреспондент РБК, это следует из материалов, которые следователь приобщил к ходатайствам об аресте фигурантов дела.

Само уголовное дело было возбуждено 10 марта. В материалах есть несколько протоколов допросов Щербова, сначала в качестве свидетеля, а с 21 августа — в качестве подозреваемого и обвиняемого. В последнем протоколе от 5 сентября отмечается, что Щербов признает свою вину, желает заключить досудебное соглашение о сотрудничестве и обязуется изобличить своих коллег, причастных к хищениям.

Фигурантом дела также является один из разработчиков «Госуслуг», генеральный директор ООО «НЦЭМ» Виктор Серебряков. В Басманном суде в среду он свою вину признавать отказался. Серебряков согласился при этом с тем, что проект ГИС ТЭК был проблемным. «С ним действительно были сложности, связанные с изменением нормативной базы. Сейчас идут суды из-за затягивания сроков сдачи проекта. Но никаких преступлений здесь не вижу, более того — компанией на разработку было затрачено больше денег, чем ей заплатили [из Минэнерго]», — сказал он.

Замглавы Минэнерго, который до весны этого года возглавлял РЭА, Тихонов был задержан накануне после обысков с участием следователей СК, оперативников ФСБ и МВД. Вместе с ним задержали советника Тихонова в РЭА Романа Рыжкова, вице-президента АО «Ланит» Владимира Макарова и Серебрякова.

В СК заявили, что замминистра, которому предъявлено обвинение в мошенничестве в связи с хищением не менее ₽603 млн, выделенных для создания информационной сети РЭА, пытался скрыться от следствия. Указывалось, что Тихонов «применял различные способы конспирации, менял места временного нахождения», но в итоге «был обнаружен при обыске в его квартире».

ГИС ТЭК была разработана для автоматизации сбора, обработки и хранения информации о состоянии и прогнозе развития топливно-энергетического комплекса страны и «направлена на обеспечение информационной поддержки принятия управленческих решений», говорится на сайте программы. Ее планировали ввести с 2014 года, однако в итоге постепенный ввод начался лишь в 2019 году.

Сообщалось, что всего на финансирование разработки ГИС ТЭК было выделено ₽968 млн.

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Авторы: Маргарита Алехина, Артем Филипенок
Теги: Минэнерго, СК
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