СМИ узнали о выходе из СИЗО жены, давшей показания против замминистра

Гражданская жена замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова, арестованного в сентябре по делу о мошенничестве на 600 млн руб., решила помочь следствию в раскрытии схем хищения и отмывания денег ее мужа и других чиновников

Анатолий Тихонов во время избрания меры пресечения в Басманном суде (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Басманный суд перевел из СИЗО под домашний арест гражданскую жену замминистра энергетики Анатолия Тихонова Валерию Коваленко, которую обвиняют в хищениях средств, выделенных на создание государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

С соответствующим ходатайством в суд обратился Следственный комитет. По данным газеты, просьба смягчить меру пресечения связано с тем, что женщина помогает следствию: она дала показания на своего супруга и других фигурантов и раскрыла схемы хищения и вывода за границу денег.

Следствие проверяет информацию о причастности к этим схемам других чиновников и предпринимателей.

Коваленко освободили в зале суда. Других фигурантов — Тихонова, его советника Романа Рыжкова и вице-президентов АО «Ланит» Виктора Серебрякова и Владимира Макарова оставили в СИЗО. Все они отрицают причастность к мошенничеству.