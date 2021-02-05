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СМИ узнали о выходе из СИЗО жены, давшей показания против замминистра

Гражданская жена замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова, арестованного в сентябре по делу о мошенничестве на 600 млн руб., решила помочь следствию в раскрытии схем хищения и отмывания денег ее мужа и других чиновников
Анатолий Тихонов во время избрания меры пресечения в Басманном суде
Анатолий Тихонов во время избрания меры пресечения в Басманном суде (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Басманный суд перевел из СИЗО под домашний арест гражданскую жену замминистра энергетики Анатолия Тихонова Валерию Коваленко, которую обвиняют в хищениях средств, выделенных на создание государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

С соответствующим ходатайством в суд обратился Следственный комитет. По данным газеты, просьба смягчить меру пресечения связано с тем, что женщина помогает следствию: она дала показания на своего супруга и других фигурантов и раскрыла схемы хищения и вывода за границу денег.

Показания на замглавы Минэнерго дал его бывший подчиненный
Общество
Анатолий Тихонов

Следствие проверяет информацию о причастности к этим схемам других чиновников и предпринимателей. 

Коваленко освободили в зале суда. Других фигурантов — Тихонова, его советника Романа Рыжкова и вице-президентов АО «Ланит» Виктора Серебрякова и Владимира Макарова оставили в СИЗО. Все они отрицают причастность к мошенничеству.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Басманного суда и СКР.

Тихонов был арестован в сентябре 2020 года. Следствие считает замминистра организатором мошеннической схемы, с помощью которой были похищены деньги, выделенные на реализацию госконтракта по разработке ГИС ТЭК. В 2016 году, когда Тихонов находился на посту директора ФГБУ «Российское энергетическое агентство», были подписаны акты выполненных работ, на основании чего деньги перечислили «Ланиту». При этом, как полагает следствие, работы были выполнены не в полном объеме, а денежные средства — более 600 млн руб. — похищены.

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В материалах следствия говорилось, что дело в отношении Тихонова было заведено в марте прошлого года, а показания на замминистра дал директор проекта ГИС ТЭК в Минэнерго Роман Щербов. Он признал вину и решил пойти на досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд арестовал замглавы Минэнерго по делу о мошенничестве на 600 млн руб.
Общество
<p>Анатолий Тихонов</p>

Как передает «Коммерсантъ», похищенных денег у фигурантов не нашли. Следствие установило, что у Тихонова есть загородный дом в Финляндии, оформленный на его мать, а в собственности Коваленко — квартира в Монако, четырехэтажный бутик-отель и коктейль-бар в швейцарском городе Лугано. У супругов также обнаружили апартаменты в «Москва-Сити», оформленные на родственников чиновника.

Автор
Наталия Анисимова
При участии
Екатерина Костина
Минэнерго замминистра мошенничество вывод денег
Материалы по теме
СК назвал замглавы Минэнерго организатором мошеннической схемы
Общество
Суд арестовал замглавы Минэнерго по делу о мошенничестве на 600 млн руб.
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