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СК назвал замглавы Минэнерго организатором мошеннической схемы

В ведомстве заявили, что ищут и других причастных к хищению средств, выделенных по государственному контракту
Анатолий Тихонов
Анатолий Тихонов (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Заместитель министра энергетики России Анатолий Тихонов был организатором мошеннической схемы, с помощью которых были похищены деньги, выделенные на реализацию государственного контракта. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По версии следствия, государственный контракт на сумму более ₽600 млн по разработке программы информационной системы топливно-энергетического комплекса был заключен в 2014 году. В 2016 году (когда Тихонов был директором ФГБУ «Российское энергетическое агентство») были подписаны акты выполненных работ, на основании которых деньги были перечислены IT-компании «Ланит». При этом, как полагает следствие, работы были выполнены не в полном объеме, а денежные средства похищены.

Помимо Тихонова обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) было также предъявлено советнику замминистра Роману Рыжкову, а также вице-президентам АО «Ланит» Владимиру Макарову и Виктору Серебрякову.

Суд арестовал замглавы Минэнерго по делу о мошенничестве на 600 млн руб.
Общество
<p>Анатолий Тихонов</p>

«В рамках уголовного дела помимо названных фигурантов устанавливаются другие лица, причастные к многомиллионному мошенничеству», — говорится в сообщении СК.

Материал дополняется

Автор: Артем Филипенок
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