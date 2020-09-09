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Суд арестовал замглавы Минэнерго по делу о мошенничестве на 600 млн руб.

Заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов по решению суда отправится под стражу. Ему вменяется хищение не менее 603 млн руб., выделенных на создание информационной сети Российского энергетического агентства
Анатолий Тихонов
Анатолий Тихонов (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова, которому предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму не менее 603 млн руб. Такое решение вынесла судья Валентина Левашова, передает корреспондент РБК.

Преступление, в котором обвиняют Тихонова, связано с созданием информационной системы ФГБУ «Российское энергетическое агентство», которое Тихонов возглавлял в течение шести лет до 2019 года, когда он стал замминистра. События дела относятся к 2014–2015 годам; в деле два эпизода, связанных, соответственно, с поставками техники и поставками ПО для нужд государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК). Всего на финансирование разработки ГИС ТЭК было выделено 968 млн руб., работы были поручены РЭА.

Дело было возбуждено 10 марта, в его основе — показания директора проекта ГИС ТЭК в РЭА Минэнерго Романа Щербова, следует из материалов, которые следователь приложил к ходатайствам об аресте фигурантов дела. ФГБУ РЭА Минэнерго признано по делу потерпевшим.

В материалах есть несколько протоколов допросов Щербова, сначала в качестве свидетеля, а с 21 августа — в качестве подозреваемого и обвиняемого. В последнем протоколе от 5 сентября отмечается, что Щербов признает свою вину, желает заключить досудебное соглашение о сотрудничестве и обязуется изобличить своих коллег, причастных к хищениям.

Из рапорта сотрудника управления «П» ФСБ следует, что у замминистра есть недвижимость во Франции, а также, что его окружение уже пыталось повлиять на свидетелей по делу, заявил на заседании следователь Роман Буравлев. Это управление ФСБ занимается контрразведывательным обеспечением промышленности и ТЭКа.

Также следователь представил суду данные ФСБ о том, что Тихонов в последние годы многократно выезжал за рубеж. «Эти сведения не соответствуют действительности. Например, я никогда не был в Молдове и Грузии», — прокомментировал этот документ сам замминистра. «Я сам в первую очередь заинтересован в объективном разбирательстве по этому делу», — заявил Тихонов, попросив не назначать ему меру пресечения, связанную с изоляцией. Его защитники заявили, что обвинение построено на «оговоре одного-единственного лица, у которого есть к этому мотив», тогда как других улик против замминистра, по их мнению, в деле нет.

«Свою зарубежную недвижимость я никогда не скрывал и декларировал, а мой загранпаспорт изъят при обыске», — заявил Тихонов, отвечая на довод следствия о возможности скрыться.

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«С момента возбуждения дела все министерство было в курсе этой истории. Как мы теперь понимаем, как минимум с марта за Тихоновым велось оперативное наблюдение. И ни одного преступного факта зафиксировано не было. Речь о попытке дискредитации первых лиц министерства», — заявил его адвокат Игорь Копенкин.

Тихонов был задержан накануне после обысков с участием следователей СКР, оперативников ФСБ и МВД. Вместе с ним задержаны советник Тихонова в РЭА Роман Рыжков, вице-президенты АО «Ланит» Владимир Макаров и Виктор Серебряков. Басманный суд в среду избирает меру пресечения всем четверым задержанным.

ГИС ТЭК была разработана для автоматизации сбора, обработки и хранения информации о состоянии и прогнозе развития топливно-энергетического комплекса страны и «направлена на обеспечение информационной поддержки принятия управленческих решений», говорится на сайте программы. Ее планировали ввести с 2014 года, однако в итоге постепенный ввод начался лишь в 2019 году.

Тихонов — ближайший соратник министра энергетики Александра Новака, сообщали РБК двое их знакомых. Они работали в правительстве Краснодарского края с 2003 по 2008 год. Затем в июле 2019 года Тихонов стал заместителем Новака, в этой должности он курирует в том числе цифровую трансформацию ТЭК, научно-исследовательские работы, бюджетную политику Минэнерго, координирует управление государственным имуществом, утверждает графики транспортировки нефти по магистральным трубопроводам за пределы России.

Ранее в 2018 и 2019 годах обыски в Минэнерго проходили на фоне преследования экс-члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан по делу о шпионаже. В тот период был задержан, но освобожден и оставлен в статусе свидетеля бывший замминистра энергетики Вячеслав Кравченко, который уволился со своей должности вскоре после ареста Цуркан.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Минэнерго, арест, Хищение
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Замглавы Минэнерго Тихонову предъявили обвинение в хищении 600 млн руб.
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Замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова задержали после допроса
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