Суд арестовал замглавы Минэнерго по делу о мошенничестве на 600 млн руб.

Заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов по решению суда отправится под стражу. Ему вменяется хищение не менее 603 млн руб., выделенных на создание информационной сети Российского энергетического агентства

Анатолий Тихонов (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова, которому предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму не менее 603 млн руб. Такое решение вынесла судья Валентина Левашова, передает корреспондент РБК.

Преступление, в котором обвиняют Тихонова, связано с созданием информационной системы ФГБУ «Российское энергетическое агентство», которое Тихонов возглавлял в течение шести лет до 2019 года, когда он стал замминистра. События дела относятся к 2014–2015 годам; в деле два эпизода, связанных, соответственно, с поставками техники и поставками ПО для нужд государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК). Всего на финансирование разработки ГИС ТЭК было выделено 968 млн руб., работы были поручены РЭА.

Дело было возбуждено 10 марта, в его основе — показания директора проекта ГИС ТЭК в РЭА Минэнерго Романа Щербова, следует из материалов, которые следователь приложил к ходатайствам об аресте фигурантов дела. ФГБУ РЭА Минэнерго признано по делу потерпевшим.

В материалах есть несколько протоколов допросов Щербова, сначала в качестве свидетеля, а с 21 августа — в качестве подозреваемого и обвиняемого. В последнем протоколе от 5 сентября отмечается, что Щербов признает свою вину, желает заключить досудебное соглашение о сотрудничестве и обязуется изобличить своих коллег, причастных к хищениям.

Из рапорта сотрудника управления «П» ФСБ следует, что у замминистра есть недвижимость во Франции, а также, что его окружение уже пыталось повлиять на свидетелей по делу, заявил на заседании следователь Роман Буравлев. Это управление ФСБ занимается контрразведывательным обеспечением промышленности и ТЭКа.