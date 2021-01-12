Попова заявила о стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В России наблюдается стабилизация по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«В последние дни предыдущего года и в первую декаду года нынешнего мы отмечаем стабилизацию, снижение количества заболевших, суточного показателя заболеваемости с 19,9 до 15,6 на 100 тыс. населения», — отметила она.

В то же время Попова добавила, что ситуация по регионам остается различной — от двух до 50 заболевших на 100 тыс. населения в день.

Глава Роспотребнадзора отметила, что в настоящее время в 22 регионах России наблюдается снижение числа заражений, а в 61 — стабилизация ситуации.