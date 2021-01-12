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Попова заявила о стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В России наблюдается стабилизация по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«В последние дни предыдущего года и в первую декаду года нынешнего мы отмечаем стабилизацию, снижение количества заболевших, суточного показателя заболеваемости с 19,9 до 15,6 на 100 тыс. населения», — отметила она.

В то же время Попова добавила, что ситуация по регионам остается различной — от двух до 50 заболевших на 100 тыс. населения в день.

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Глава Роспотребнадзора отметила, что в настоящее время в 22 регионах России наблюдается снижение числа заражений, а в 61 — стабилизация ситуации.

Она рассказала, что в течение новогодних праздников число госпитализируемых с коронавирусной инфекцией сократилось на 16%. По ее словам, за праздники охват россиян тестами на COVID-19 не снижался ниже нормативного.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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<10 000
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<20 000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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