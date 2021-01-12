Попова сообщила о снижении числа госпитализаций с COVID-19 на 16%

Глава Роспотребнадзора сообщила, что суточный показатель заболеваемости COVID-19 в среднем по стране снизился за последнее время с 19,9 до 15,6 случая на 100 тыс. населения в сутки

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

С начала 2021 года число случаев, когда заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 приходилось отправлять в больницы, сократилось на 16%. Об этом сообщила на состоявшемся 12 января заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 глава Роспотребнадзора Анна Попова (трансляцию вел телеканал «Россия 24»).

«По динамике эпидпроцесса в целом по Российской Федерации в последние дни предыдущего года и первую декаду года уже нынешнего мы отмечаем снижение количества заболевших... Снижение на 16% количества госпитализированных пациентов мы также наблюдаем за прошедший период», — сказала Попова.

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Глава Роспотребнадзора сообщила, что суточный показатель заболеваемости COVID-19 в среднем по стране снизился за последнее время с 19,9 до 15,6 случая на 100 тыс. населения в сутки. При этом в разных регионах уровень заражаемости сильно различается — от двух до 50 случаев заражения на 100 тыс. населения в сутки.