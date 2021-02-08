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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав обновил список препаратов для лечения COVID-19

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Минздрав выпустил десятую версию методических рекомендаций по коронавирусу. Документ опубликован на сайте ведомства.

В прошлой версии было указано шесть препаратов. В новом документе из списка исключили азитромицин — антибиотик широкого спектра действия из подгруппы полусинтетических азалидов. В перечне препаратов, рекомендованных Минздравом для лечения коронавируса, остались фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин и интерферон-альфа.

«Для некоторых препаратов имеющиеся на сегодня сведения о результатах терапии не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности, в связи с чем их применение допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения», — пояснили в Миздраве.

Теперь азитромицин рекомендован для использования только при антибактериальной терапии тяжелой внебольничной пневмонии у заразившихся, попавших в реанимацию, следует из методических рекомендаций.

Материал дополняется.

Автор
Виктория Полякова
Минздрав лекарства коронавирус
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