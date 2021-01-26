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Ученые нашли лекарство от COVID, в 30 раз превышающее по силе ремдесивир

Препарат плитидепсин, который ранее испытывался в качестве лекарства для онкобольных, по предварительным данным показал хорошие результаты в борьбе с коронавирусом. Исследования проводились в США, Великобритании и Испании
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Плитидепсин, исследующийся в качестве противоракового препарата, оказался в 27,5 раза более эффективным противовирусным средством против коронавируса SARS-CoV-2, чем препарат ремдесивир, использующийся в некоторых странах. Соответствующее исследование группа ученых из Нью-Йорка и Сан-Франциско опубликовала в журнале Science.

Плитидепсин, более известный под торговой маркой «Аплидин», получил ограниченное распространение в 2000-х годах. Он вырабатывается из морских животных асцидий. Впервые его выделили из Aplidium albicans — разновидности асцидий, обнаруженной в Средиземном море у побережья острова Ибица. Права на этот препарат принадлежат испанской компании PharmaMar.

В 2004 году этот препарат был зарегистрирован Европейским агентством лекарственных средств в качестве препарата, помогающего при лечении рака. В 2017 году комитет EMA по лекарственным средствам отказал в разрешении на продажу этого препарата в качестве лекарства для лечения множественной миеломы из-за большого числа побочных эффектов и недоказанного лечебного воздействия. В октябре 2020 года суд аннулировал это решение. В Австралии плитидепсин был одобрен в декабре 2018 года, там его используют в комбинации с дексаметазоном для лечения пациентов с некоторыми видами миеломы.

В 2020 году в США, Великобритании и Испании начались исследования противовирусного действия плитидепсина наряду с другими экспериментальными препаратами. Несколько групп ученых пришли к выводу, что он действительно может иметь лекарственное значение в лечении COVID-19. 24 января препринт исследования (еще не прошедшего рецензирование), проведенного с участием британских ученых, был опубликован на портале Biorxiv, а 25 января схожее исследование опубликовал журнал Science. В соответствии с ним в клетках человека плитидепсин в 27,5 раза эффективнее подавляет активность SARS-CoV-2, чем ремдесивир, воздействуя на отдельные белки, играющие важную роль в жизненном цикле вируса.

San Francisco Chronicle поясняет, что в отличие от других препаратов плитидепсин воздействует не на белки самого вируса, а на белки клеток, которые вирус использует для репликации. Исследования проводились на обезьянах и мышах, а в Испании — и на людях в рамках второго этапа исследования препарата компанией PharmaMar. Препарат вводился 45 пациентам с COVID-19. По предварительным данным компании, он сократил сроки госпитализации больных: 81% пациентов были выписаны в течение 15 дней, по сравнению с обычным показателем в 47%.

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Ремдесивир рекомендован для использования против COVID-19 в отдельных странах, в том числе и в России. Вместе с тем ВОЗ не рекомендовала его использование, указав на наличие побочных эффектов и отсутствие доказанного влияние на течение болезни.

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