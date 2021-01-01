Гинцбург анонсировал создание препаратов от COVID-19 на основе антител

По его словам, лекарство на основе антител поможет больным продержаться до появления собственных антител. При этом стоить оно будет намного дороже вакцины

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал в интервью агентству «РИА Новости», что испытания нового препарата на основе антител, который можно будет использовать для лечения коронавируса, начнутся осенью следующего года.

«Осенью, надеюсь, начнется первая-вторая фаза испытаний. Различные технологии используются для получения этих антител, препарата уже клинического. Они немного с различными свойствами. Какое свойство будет лучше и какой препарат по какой технологии будет иметь преимущества, заранее никогда не скажешь», — сказал он.

Гинцбург также уточнил, что речь будет идти о капельнице, эффект от которой предположительно появится через 7–10 дней. «Обычные антитела быстро выводятся почками. А вот сотрудники института Гамалеи знают, как сделать такие антитела, чтобы они циркулировали в крови 7–10, а то и более дней. Это уже будет называться лекарственным препаратом», — сказал Гинцбург.

Он рассказал, что в ходе исследований ученые рассчитывают сделать так, чтобы каждому больному хватило одной, от силы двух капельниц для того, чтобы человек мог продержаться до того момента, когда у него начнут вырабатываться собственные антитела.

При этом Гинцбург предупредил, что новый препарат будет в разы дороже вакцины. «С вакциной вообще нельзя сравнивать, вакцина во многие разы дешевле этого препарата. И с точки зрения производства, и с точки зрения конечной цены», — сказал он.

В начале октября The New York Times сообщила, что для лечения заразившегося коронавирусом президента США Дональда Трампа использовался в том числе коктейль из антител производства фирмы Regeneron Pharmaceuticals. В результате лечения, которое обошлось более чем в $100 тыс., уже спустя четыре дня Трампа выписали из больницы, и он вернулся в Белый дом.

В конце октября Regeneron Pharmaceuticals сообщила, что Независимый комитет по мониторингу (IDMC) рекомендовал ей приостановить испытания коктейля на пациентах, которым требуется кислородная поддержка или искусственная вентиляция легких. Причинами стали «потенциальные проблемы с безопасностью и недостаточная информация о рисках» использования препарата для тяжелобольных с COVID-19.