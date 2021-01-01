Глава Центра Гамалеи исключил продажу «антидота» от COVID-19 в аптеках
По словам Александра Гинцбурга, разработанный российскими учеными препарат для лечения коронавируса будет применяться внутривенно. Он предназначен для больных COVID-19 в средней и тяжелой стадиях. Испытания запланированы на осень
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Препарат для лечения коронавируса на основе антител, разработанный российскими учеными, нельзя будет приобрести в аптеках. Об этом сообщил «РИА Новости» директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Он (препарат. — РБК) не аптечного применения, он внутривенный, в стационарах исключительно для людей, которые уже больны коронавирусом в средней и тяжелой стадиях», — сообщил Гинцбург. По его словам, основу препарата представляют антитела, которые должны вводиться исключительно в кровоток.
«Там, к сожалению, продумывать (другие формы препарата. — РБК) нечего, они должны попадать прямо в кровоток», — пояснил глава центра.
Гинцбург добавил, что испытания препарата на людях планируется провести осенью 2021 года.
27 декабря Гинцбург сообщил, что Центр им. Гамалеи, создавший вакцину от коронавируса «Спутник V», получил грант на разработку «антидота» от COVID-19 на основе моноклональных тел — речь идет об аналоге препарата, которым от COVID-19 лечили президента США Дональда Трампа.
Накануне глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным объявила о разработке двух препаратов от коронавируса. По словам Скворцовой, оба препарата были запатентованы и не имеют аналогов в мире.
Первый препарат — этиотропный. Он влияет непосредственно на сам вирус. Глава ФМБА подтвердила, что препарат является «антидотом» для COVID-19. На сегодняшний день завершены доклинические исследования этого препарата, которые показали эффективность более 99% и высокую безопасность. Теперь лекарство ждут клинические испытания. Если они будут успешными и подтвердят эффективность «антидота», это будет первый противовирусный препарат прямого действия в мире, заверила Скворцова.
Второй препарат, по словам главы ФМБА, предназначен для профилактики цитокиновой реакции, возникающей при самых сложных формах коронавирусной инфекции. Это состояние (также известное как цитокиновый шторм) характеризуется тем, что защитные клетки организма пациента, болеющего COVID-19, начинают атаковать не вирусные частицы, а собственные здоровые клетки. Такая реакция иммунной системы человека потенциально способна привести к смерти заболевшего.
Ранее коктейль из антител под названием Storm Chaser («Штормовой охотник») был разработан в Великобритании. Данный препарат является совместной разработкой Университетского колледжа Лондона и фармкомпании AstraZeneca.
По словам ученых, препарат потенциально может сформировать мгновенный иммунитет к коронавирусу. В настоящее время лекарство проходит первую фазу клинических испытаний: коктейль получили десять добровольцев.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом