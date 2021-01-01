Глава Центра Гамалеи исключил продажу «антидота» от COVID-19 в аптеках

По словам Александра Гинцбурга, разработанный российскими учеными препарат для лечения коронавируса будет применяться внутривенно. Он предназначен для больных COVID-19 в средней и тяжелой стадиях. Испытания запланированы на осень

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Препарат для лечения коронавируса на основе антител, разработанный российскими учеными, нельзя будет приобрести в аптеках. Об этом сообщил «РИА Новости» директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Он (препарат. — РБК) не аптечного применения, он внутривенный, в стационарах исключительно для людей, которые уже больны коронавирусом в средней и тяжелой стадиях», — сообщил Гинцбург. По его словам, основу препарата представляют антитела, которые должны вводиться исключительно в кровоток.

«Там, к сожалению, продумывать (другие формы препарата. — РБК) нечего, они должны попадать прямо в кровоток», — пояснил глава центра.

Гинцбург добавил, что испытания препарата на людях планируется провести осенью 2021 года.