Ученые предсказали возвращение гриппа в России после «конфликта» с COVID

Единичные случаи гриппа в России могут быть связаны с мерами и «конфликтом» с коронавирусом, говорят одни вирусологи. Другие указывают, что остальные ОРВИ не пропадали и внятных объяснений исчезновения гриппа пока не появилось

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Случаи заболевания гриппом в России могли пропасть из-за «конфликта» с коронавирусом. Другая возможная причина — усиление мер из-за COVID: ношение масок, перчаток могло помочь снизить и заболеваемость гриппом. Об этом РБК рассказали опрошенные инфекционисты. Другие указали, что меры против коронавируса не оказали влияния на другие ОРВИ и что нельзя говорить о том, что «грипп побежден».

Ранее 15 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что к середине января в России практически нет гриппа. Она связала это с соблюдением населением правил защиты от респираторных заболеваний, а также с тем, что, по ее словам, привито почти 60% населения.

В этом сезоне заболеваемости гриппом в России нет, рассказал РБК профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. «В обществе есть серьезные опасения коронавируса, большинство людей относятся не наплевательски к возможной опасности заражения. Профилактика коронавируса помогает и от вируса гриппа — маски, удаленный режим работы и учебы. Ведь пути распространения у них одинаковые».

Меры из-за коронавируса действительно помогли в борьбе против гриппа, считает инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев. «Надо понимать, что вся медицина сейчас заточена на профилактику — все носят маски, перчатки, соблюдают дистанцию. А что такое коронавирус — это острое респираторное заболевание, а все, что мы делаем сейчас, направлено на их профилактику. Следовательно, если эти меры влияют на распространение коронавируса, подобные меры рекомендованы и во время эпидемии гриппа. Ну и вакцинация могла помочь, активно провели кампанию, можно даже сказать, что агрессивно», — рассказал он.