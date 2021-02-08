Ученые предсказали возвращение гриппа в России после «конфликта» с COVID
Единичные случаи гриппа в России могут быть связаны с мерами и «конфликтом» с коронавирусом, говорят одни вирусологи. Другие указывают, что остальные ОРВИ не пропадали и внятных объяснений исчезновения гриппа пока не появилось
Фото: Евгений Софийчук / ТАСС
Случаи заболевания гриппом в России могли пропасть из-за «конфликта» с коронавирусом. Другая возможная причина — усиление мер из-за COVID: ношение масок, перчаток могло помочь снизить и заболеваемость гриппом. Об этом РБК рассказали опрошенные инфекционисты. Другие указали, что меры против коронавируса не оказали влияния на другие ОРВИ и что нельзя говорить о том, что «грипп побежден».
Ранее 15 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что к середине января в России практически нет гриппа. Она связала это с соблюдением населением правил защиты от респираторных заболеваний, а также с тем, что, по ее словам, привито почти 60% населения.
В этом сезоне заболеваемости гриппом в России нет, рассказал РБК профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. «В обществе есть серьезные опасения коронавируса, большинство людей относятся не наплевательски к возможной опасности заражения. Профилактика коронавируса помогает и от вируса гриппа — маски, удаленный режим работы и учебы. Ведь пути распространения у них одинаковые».
Меры из-за коронавируса действительно помогли в борьбе против гриппа, считает инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев. «Надо понимать, что вся медицина сейчас заточена на профилактику — все носят маски, перчатки, соблюдают дистанцию. А что такое коронавирус — это острое респираторное заболевание, а все, что мы делаем сейчас, направлено на их профилактику. Следовательно, если эти меры влияют на распространение коронавируса, подобные меры рекомендованы и во время эпидемии гриппа. Ну и вакцинация могла помочь, активно провели кампанию, можно даже сказать, что агрессивно», — рассказал он.
Среди ученых также были предположения, что грипп и коронавирус «конфликтуют» друг с другом, рассказала РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. «Начали делать ПЦР тесты, и стало понятно, что грипп в какой-то степени замещается коронавирусом. Были предположения в научной литературе, что конфликтуют эти два вида. Насколько они конфликтуют, пока сказать до конца сложно», — сообщила она.
«Я думаю мы навряд ли его [грипп] забудем», — считает Николай Малышев. «Дело не только в том, что грипп и коронавирус конфликтуют, дело в том, что когда есть два вируса, то между ними есть интерференция — они могут как усиливать, так и ослаблять друг друга», — добавил он.
В то же время в середине января в 32 российских регионах были превышены пороги заболеваемости по ОРВИ, напомнил вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. Он допустил, что профилактика коронавируса помогает и от вируса гриппа — маски, удаленный режим работы и учебы. «Ведь пути распространения у них одинаковые», — сказал он. В то же время есть вирусы парагриппа и аденовирусы, которые «распространяются контактно-капельным путем, что похоже на обычные способы распространения коронавируса и гриппа». «И вот почему одни уменьшились, а другие проявились сильнее — интересный вопрос», — сказал Аграновский.
В последнем, текущем сезоне, «действительно отсутствует заболеваемость, вызванная именно вирусами гриппа», рассказала РБК кандидат биологических наук, заместитель директора по научной работе ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России Дарья Даниленко. Она добавила, что в институте для более точной статистики отслеживают заболеваемость гриппом по сезонам, так как у него есть сезонность.
Лабораторно подтверждены были лишь единичные случаи гриппа, что составляет «доли процента от общего числа протестированных образцов». «Похожая картина наблюдается и в других странах мира — как в Европе, так и в Америке, и в странах Южной Америки, Азии и Америки», — рассказала Даниленко.
Среди причин сокращения случаев гриппа Даниленко назвала введение ограничений из-за коронавируса весной 2020 года, когда «число случаев гриппа резко пошло на спад». «Опять же это наблюдали во многих странах Северного полушария со схожими мерами. На примере Австралии можно сказать, что ограничительные меры влияют на заболеваемость гриппом — там эпидемии не было в привычный период 2020 года, при том, что эпидемия COVID-19 была скорее вспышками, в сравнении с масштабами других стран», — добавила ученый.
При этом в НИИ гриппа напомнили, что циркуляция.других сезонных заболеваний — риновирусов, аденовирусов, вирусов парагриппа и других сезонных ОРВИ «в настоящий момент продолжается». «Грипп еще может прийти в циркуляцию в весенние месяцы, когда эпидемия COVID-19 пойдет на спад, поэтому нужно помнить, что соблюдение ограничительных мероприятий и успешно проведенная осенью вакцинация населения от гриппа позволит минимизировать эту вероятность», — рассказала Даниленко.
В середине января в Роспотребнадзоре зафиксировали превышение порога заболеваемости ОРВИ в 32 российских регионах. В основном были найдены вирусы негриппозного происхождения: парагрипп, аденовирус, PC-вирусы, а также другие вирусы. В Роспотребнадзоре отметили, что в рамках подготовки к сезону заражений против гриппа и ОРВИ было привито около 86 млн человек (59% населения России).
Как 14 января рассказал гендиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, к 2022 году может появиться объединенная вакцина против коронавируса и гриппа. По его словам, ее технология уже отработана. Научные исследования подтвердили, что прививка от гриппа снижает риск смертельного исхода у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом