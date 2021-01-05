Инфекционист сравнил пандемию коронавируса с эпидемией гриппа в 2009 году

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Коронавирус будет развиваться схоже с распространением гриппа. Несмотря на вакцинацию, вирус не исчезнет, но превратится в рядовое респираторное заболевание. Об этом сообщил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев, передает «РИА Новости».

«Так или иначе нам с ним придется жить все оставшееся время. Долго, но не в том качестве, как сейчас», — пояснил он.

Малышев отметил, что в 2009 году заболеваемость гриппом также была высокой и тяжелой, однако затем ситуация стала легче.

Замминистра здравоохранения Олег Гриднев в начале декабря заявил, что пандемия коронавируса пойдет в России на спад, вероятно, к середине 2021 года. «Будем с вами надеяться, что уже в 2021 году, в середине, мы увидим, что пандемия будет из нашей жизни уходить», — сказал он.