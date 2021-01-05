Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2020
USD ЦБ: 73,88 (+0,22) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Курс евро на 31 декабря 2020
EUR ЦБ: 90,68 (+0,48) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
JPMorgan спрогнозировал рост цены биткоина до $146 тыс. Крипто, 12:40 «Страшный сон». Реакция на разгром российских хоккеистов от Канады на ЧМ Спорт, 12:38 Вице-президент ФХР счел преждевременным подводить итоги ЧМ для России Спорт, 12:32 Песков оценил возможность «мести» Путина Киеву Политика, 12:31 Годовой заработок на инвестициях: во что нужно было вкладывать в 2020-м Инвестиции, 12:30 Инфекционист сравнил пандемию коронавируса с эпидемией гриппа в 2009 году Общество, 12:23 В Кремле заявили об устроенном США «беспределе» Политика, 12:18 Экосистема держится на микробах: «Зеленый» подкаст РБК Тренды Зеленая экономика, 12:00  Российский защитник назвал причины поражения от Канады на молодежном ЧМ Спорт, 11:56 «Может закрыться до половины отелей»: прогноз гостиничной отрасли Pro, 11:55 Банки США получили возможность выпускать стейблкоины Крипто, 11:50 Акции компаний Китая подорожали на 4-8% после отказа NYSE от делистинга Инвестиции, 11:49 Пособие по безработице останется повышенным до конца 2021 года Общество, 11:48 Как начинающему бизнесмену «упаковать» и продать свою идею РБК и Сбер500, 11:46
Пандемия коронавируса ,  
0 

Инфекционист сравнил пандемию коронавируса с эпидемией гриппа в 2009 году

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Коронавирус будет развиваться схоже с распространением гриппа. Несмотря на вакцинацию, вирус не исчезнет, но превратится в рядовое респираторное заболевание. Об этом сообщил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев, передает «РИА Новости».

«Так или иначе нам с ним придется жить все оставшееся время. Долго, но не в том качестве, как сейчас», — пояснил он.

Насколько COVID-19 может быть опаснее гриппа. Факты и цифры
Общество
Фото:Enric Fontcuberta / EPA / ТАСС

Малышев отметил, что в 2009 году заболеваемость гриппом также была высокой и тяжелой, однако затем ситуация стала легче.

Замминистра здравоохранения Олег Гриднев в начале декабря заявил, что пандемия коронавируса пойдет в России на спад, вероятно, к середине 2021 года. «Будем с вами надеяться, что уже в 2021 году, в середине, мы увидим, что пандемия будет из нашей жизни уходить», — сказал он.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<10 000
0
<20 000
0
<30 000
0
от 30 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

коронавирус эксперт грипп
Материалы по теме
«Вектор» сообщил о разработке единой вакцины от кори и коронавируса
Общество
Минздрав обозначил предполагаемые сроки окончания пандемии в России
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 января
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter