В трети российских регионов превышены пороги по заболеваемости ОРВИ

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Роспотребнадзор зафиксировал превышение порога заболеваемости ОРВИ более чем в трети российских регионов, сообщает ведомство.

«На второй неделе 2021 года недельные пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению были превышены в 32-х субъектах России», — говорится в сообщении.

При этом, как отмечает Роспотребнадзор, сейчас больше подвержены сезонным заболеваниям взрослые: среди людей старше 15 лет недельный порог заболеваемости уже превысил допустимые значения в 59 регионах. Детская заболеваемость остается в пределах нормы в большинстве областей и республик страны. В основном были найдены вирусы негриппозного происхождения: парагрипп, аденовирус, PC-вирусы, а также другие вирусы.