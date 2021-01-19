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Пандемия коронавируса ,  
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В трети российских регионов превышены пороги по заболеваемости ОРВИ

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Роспотребнадзор зафиксировал превышение порога заболеваемости ОРВИ более чем в трети российских регионов, сообщает ведомство.

«На второй неделе 2021 года недельные пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению были превышены в 32-х субъектах России», — говорится в сообщении.

При этом, как отмечает Роспотребнадзор, сейчас больше подвержены сезонным заболеваниям взрослые: среди людей старше 15 лет недельный порог заболеваемости уже превысил допустимые значения в 59 регионах. Детская заболеваемость остается в пределах нормы в большинстве областей и республик страны. В основном были найдены вирусы негриппозного происхождения: парагрипп, аденовирус, PC-вирусы, а также другие вирусы.

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Общество
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Всего в рамках подготовки к сезону заражений против гриппа и ОРВИ было привито около 86 млн человек, то есть 59% населения России.

Ранее глава ведомства Анна Попова говорила, что из-за ношения масок, соблюдения дистанции и мытья рук во время пандемии коронавируса россияне стали меньше болеть ОРВИ.

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По словам гендиректора Центра им.Гамалеи Гинцбурга, к 2022 году может появится объединенная вакцина против коронавируса и гриппа. Научные исследования подтвердили, что сделанная прививка от гриппа снижает риск смертельного исхода у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями. ВОЗ отмечает, что, хотя коронавирус и грипп обладают схожей симптоматикой, однако при заболевании COVID-19 наблюдает также потеря вкуса и обоняния.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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