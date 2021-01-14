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Пандемия коронавируса ,  
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Гинцбург назвал сроки появления единой вакцины от гриппа и коронавируса

Комбинированный препарат, защищающий сразу от двух заболеваний, может появиться к концу следующего года. Сейчас ученые отрабатывают технологию ее создания на имеющихся штаммах, к началу 2022-го начнутся клинические испытания
Александр Гинцбург
Александр Гинцбург (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

В 2022 году в России может появиться единая вакцина от коронавирусной инфекции и гриппа. Об этом заявил глава научного Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, передает «РИА Новости».

По его словам, комбинированная вакцина может появиться к концу следующего года, технология ее создания уже отработана. «Мы сейчас на тех штаммах, которые у нас есть, все отрабатываем, а потом подключим актуальные штаммы. <...> Клинические испытания мы начнем все же в начале следующего года», — пояснил ученый.

В августе 2020 года генеральный директор петербургского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени В.А. Алмазова Евгений Шляхто рассказал, что учреждение разрабатывает комбинированную вакцину от гриппа и коронавируса.

В Петербурге разработают комбинированную вакцину от гриппа и COVID-19
Общество
Фото:АГН «Москва»

Препарат будет содержать компоненты, которые позволят сформировать иммунитет сразу от двух заболеваний. В конце лета вакцина находилась на начальной стадии разработки, ученые планировали приступить к испытаниям на животных.

В ноябре директор новосибирского центра вирусологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что идет создание двух единых вакцин: от COVID-19 и кори, а также от COVID-19 и гриппа.

В «Векторе» объявили о разработке единой вакцины от гриппа и COVID-19
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Фото:Евгений Епанчинцев / РИА Новости

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«Проведены первые исследования на лабораторных животных, и показано уже, что однократная иммунизация обеспечивает формирование сильного иммунного ответа», — уточнил Максютов.

Сейчас в России зарегистрированы две вакцины от коронавирусной инфекции. Векторный препарат «Спутник V» от Центра им. Гамалеи и пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» от «Вектора». Обе они с декабря применяются в начавшейся в стране вакцинации.

Автор
Михаил Котляр
коронавирус грипп вакцина Александр Гинцбург
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