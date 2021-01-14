Гинцбург назвал сроки появления единой вакцины от гриппа и коронавируса

Комбинированный препарат, защищающий сразу от двух заболеваний, может появиться к концу следующего года. Сейчас ученые отрабатывают технологию ее создания на имеющихся штаммах, к началу 2022-го начнутся клинические испытания

Александр Гинцбург (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

В 2022 году в России может появиться единая вакцина от коронавирусной инфекции и гриппа. Об этом заявил глава научного Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, передает «РИА Новости».

По его словам, комбинированная вакцина может появиться к концу следующего года, технология ее создания уже отработана. «Мы сейчас на тех штаммах, которые у нас есть, все отрабатываем, а потом подключим актуальные штаммы. <...> Клинические испытания мы начнем все же в начале следующего года», — пояснил ученый.

В августе 2020 года генеральный директор петербургского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени В.А. Алмазова Евгений Шляхто рассказал, что учреждение разрабатывает комбинированную вакцину от гриппа и коронавируса.

Препарат будет содержать компоненты, которые позволят сформировать иммунитет сразу от двух заболеваний. В конце лета вакцина находилась на начальной стадии разработки, ученые планировали приступить к испытаниям на животных.