Попова заявила об отсутствии гриппа в России

Фото: Андрей Любимов / РБК

Впервые в России к середине января нет гриппа. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Гайдаровском форуме. Ее словам передает корреспондент РБК.

«2021 год становится годом иммунопрофилактики. Все, кто живет на Земле, — это вакцинозависимая популяция: мы не помним, что такое корь, полиомиелит и так далее. Мы готовы забыть, что такое грипп». — сказала Попова.

По ее словам, в России привито 60% населения, соблюдаются правила защиты от респираторных инфекций. Попова добавила, что окончательные выводы делать надо после наблюдения за ситуацией до марта.

«Будет, конечно, этап, когда коронавирус будет как грипп. Мы говорили это с самого начала — вирус респираторный, который ищет себе место в линейке других респираторных вирусов, которые приходят в начале осени», — добавила глава Роспотребнадзора.