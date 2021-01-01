На Украине зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса

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За прошедшие сутки на Украине зарегистрировали 276 летальных исходов заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава Минздрава страны Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Как следует из данных СНБО Украины, это рекордное количество смертей за все время пандемии в стране. Предыдущий рекорд в стране зафиксировали 19 ноября. Тогда на Украине от COVID-19 умерли 257 человек. Всего за время пандемии в стране умерли 24 204 человека.

Запись в facebook пользователя maksym.stepanov.official

За прошедшие сутки на Украине коронавирус обнаружили у 12 585 человек, из них 1281 человек госпитализирован. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 845 343 человек. За сутки выздоровели 14 554 пациента, всего в стране выздоровели 451 118 человек.