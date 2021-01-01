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Пандемия коронавируса ,  
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На Украине зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса

Фото: Евгений Малолетка / AP
Фото: Евгений Малолетка / AP

За прошедшие сутки на Украине зарегистрировали 276 летальных исходов заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава Минздрава страны Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Как следует из данных СНБО Украины, это рекордное количество смертей за все время пандемии в стране. Предыдущий рекорд в стране зафиксировали 19 ноября. Тогда на Украине от COVID-19 умерли 257 человек. Всего за время пандемии в стране умерли 24 204 человека.

Запись в facebook пользователя maksym.stepanov.official

За прошедшие сутки на Украине коронавирус обнаружили у 12 585 человек, из них 1281 человек госпитализирован. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 845 343 человек. За сутки выздоровели 14 554 пациента, всего в стране выздоровели 451 118 человек.

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Ранее Степанов предложил ввести на Украине локдаун с начала января на три недели. По его словам, на конец января придется пик заболеваемости гриппом, что увеличит нагрузку на систему здравоохранения. Кроме того, глава Минздрава сообщил, что не видит необходимости в введении жесткого карантина до конца декабря, поскольку «идет стабильный прирост новых случаев без резких скачков».

В середине ноября власти Украины ввели так называемый карантин выходного дня. С 0:00 субботы до 0:00 понедельника разрешено было работать только продуктовым магазинам, аптекам, транспорту, автозаправочным станциям и ветеринарным клиникам. Кафе и рестораны в это время работали только навынос. 2 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о завершении карантина выходного дня, отметив, что он дал положительный результат.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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коронавирус Украина
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