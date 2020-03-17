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На Украине остановили работу поездов, автобусов, метро из-за коронавируса

Прекращаются авиа-, автобусные и железнодорожные перевозки между городами. Кроме того в стране запрещены массовые мероприятия, численность которых превышает 10 человек, закрываются кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры
Фото: Стрингер/РИА Новости

На Украине прекращаются пассажирские железнодорожные, автобусные и авиационные перевозки внутри страны из-за распространения коронавируса, говорится на сайте министерства инфраструктуры.

Это касается как междугородних, так и межобластных перевозок. Мера начинает действовать с полудня 18 марта.

Кроме этого, с 17 марта в городах Украины прекращает работу метрополитен.

Остальной городской транспорт продолжает свою работу, говорится в сообщении, но с ограничениями. Так, перевозки в маршрутных такси, троллейбусах, автобусах и трамваях могут осуществляться только если в транспортном средстве находится до 10 человек.

Эти меры не касаются передвижения украинцев на личных автомобилях.

Также с 17 марта на Украине запрещается проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, говорится на сайте кабинета министров страны. Разрешены только меры, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

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Кроме того, в стране временно прекратили работу рестораны, кафе, торгово-развлекательные центры и учреждения культуры. Заведения общественного питания могут предоставлять услуги по доставке, если персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Решения об ограничениях были приняты после того, как эти меры предложил ввести президент Владимир Зеленский.

Ранее подобные меры были введены в Киеве. Украина также закрыла границы для въезда иностранных граждан и ограничила авиасообщение с другими странами. Президент попросил граждан страны вернуться домой до 17 марта. Тех, кто не сможет это сделать, вывезут нерегулярными рейсами.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Украина, транспорт
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