На Украине остановили работу поездов, автобусов, метро из-за коронавируса

Прекращаются авиа-, автобусные и железнодорожные перевозки между городами. Кроме того в стране запрещены массовые мероприятия, численность которых превышает 10 человек, закрываются кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры

Фото: Стрингер/РИА Новости

На Украине прекращаются пассажирские железнодорожные, автобусные и авиационные перевозки внутри страны из-за распространения коронавируса, говорится на сайте министерства инфраструктуры.

Это касается как междугородних, так и межобластных перевозок. Мера начинает действовать с полудня 18 марта.

Кроме этого, с 17 марта в городах Украины прекращает работу метрополитен.

Остальной городской транспорт продолжает свою работу, говорится в сообщении, но с ограничениями. Так, перевозки в маршрутных такси, троллейбусах, автобусах и трамваях могут осуществляться только если в транспортном средстве находится до 10 человек.

Эти меры не касаются передвижения украинцев на личных автомобилях.