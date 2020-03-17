На Украине остановили работу поездов, автобусов, метро из-за коронавируса
На Украине прекращаются пассажирские железнодорожные, автобусные и авиационные перевозки внутри страны из-за распространения коронавируса, говорится на сайте министерства инфраструктуры.
Это касается как междугородних, так и межобластных перевозок. Мера начинает действовать с полудня 18 марта.
Кроме этого, с 17 марта в городах Украины прекращает работу метрополитен.
Остальной городской транспорт продолжает свою работу, говорится в сообщении, но с ограничениями. Так, перевозки в маршрутных такси, троллейбусах, автобусах и трамваях могут осуществляться только если в транспортном средстве находится до 10 человек.
Эти меры не касаются передвижения украинцев на личных автомобилях.