Власти Украины допустили введение карантина на новогодних праздниках

Фото: Сергей Чузавков / Keystone Press Agency / Global Look Press

Правительство Украины прорабатывает возможность введения карантина в стране на период новогодних праздников. Об этом, как передает «112 Украина», на заседании кабмина сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Мы готовимся ко всем возможным сценариям, в том числе к возможному введению карантина на зимние праздники», — сказал он. По словам премьера, период новогодних праздников может дать «значительный толчок» новому всплеску заболевания, из-за чего медицинская система страны может испытать трудности. Однако Шмыгаль отметил, что речи о введении более жестких мер не идет.

«Правительство не скрывает и говорит открыто, что мы разрабатываем план реагирования на случай ухудшения ситуации. Потому что наши шаги должны быть понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса», — добавил Шмыгаль.

В середине ноября в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на Украине президент страны Владимир Зеленский ввел режим «карантина выходного дня». По словам Зеленского, это возможность избежать полного локдауна в стране. C 00:00 субботы до 00:00 воскресенья в стране не работают кафе и рестораны, часть магазинов, фитнес-центры и другие развлекательные заведения. В эти дни работают только объекты критической инфраструктуры, в частности продуктовые магазины, аптеки и транспорт.