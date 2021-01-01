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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав Украины сообщил о планах ввести локдаун после Нового года

Фото:Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Министерство здравоохранения Украины собирается предложить правительству ввести локдаун с начала января на три недели, заявил глава ведомства Максим Степанов на брифинге, сообщает «Страна.ua». При этом в введении жесткого карантина в декабре нет необходимости, считает министр.

Глава Минздрава ожидает, что на конец января — начало февраля в стране придется пик заболеваемости гриппом, что увеличит нагрузку на систему здравоохранения. Степанов призвал подойти к этому периоду «с минимальными цифрами заболеваемости COVID-19, в частности с минимальным количеством госпитализированных».

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Фото:Геннадий Минченко / Keystone Press Agency / Global Look Press

«В связи с этим Минздрав не будет рекомендовать вводить жесткий карантин до конца декабря, так как идет стабильный прирост новых случаев без резких скачков», — пояснил он.

По последним данным, на Украине за сутки выявили 15 131 случай заражения коронавирусом, всего с начала эпидемии зафиксирован 787 891 случай. За последние 24 часа в стране умерли от COVID-19 235 человек, выздоровели 13 383. Общее число смертей составило 13 195, число выздоровевших — 397 809.

В середине ноября украинские власти ввели «карантин выходного дня», он означает, что с 0:00 субботы до 0:00 понедельника разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, транспорту, автозаправочным станциям и ветеринарным клиникам. Кафе и рестораны в это время могут работать только навынос. Кроме того, Минздрав рекомендовал закрыть торгово-развлекательные центры и отказаться от проведения массовых мероприятий. Президент Владимир Зеленский назвал такой режим возможностью избежать полного локдауна в стране.

2 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в стране отменяется «карантин выходного дня». Шмыгаль отметил, что он дал положительный эффект.

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