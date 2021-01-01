Минздрав Украины сообщил о планах ввести локдаун после Нового года

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Министерство здравоохранения Украины собирается предложить правительству ввести локдаун с начала января на три недели, заявил глава ведомства Максим Степанов на брифинге, сообщает «Страна.ua». При этом в введении жесткого карантина в декабре нет необходимости, считает министр.

Глава Минздрава ожидает, что на конец января — начало февраля в стране придется пик заболеваемости гриппом, что увеличит нагрузку на систему здравоохранения. Степанов призвал подойти к этому периоду «с минимальными цифрами заболеваемости COVID-19, в частности с минимальным количеством госпитализированных».

«В связи с этим Минздрав не будет рекомендовать вводить жесткий карантин до конца декабря, так как идет стабильный прирост новых случаев без резких скачков», — пояснил он.

По последним данным, на Украине за сутки выявили 15 131 случай заражения коронавирусом, всего с начала эпидемии зафиксирован 787 891 случай. За последние 24 часа в стране умерли от COVID-19 235 человек, выздоровели 13 383. Общее число смертей составило 13 195, число выздоровевших — 397 809.