СМИ сообщили об атаке на военные базы в Ираке с помощью новейших ракет

СМИ сообщили об атаке на военные базы в Ираке с помощью новейших ракет

По данным Tasnim, для атаки на базы с американскими военными в Ираке Тегеран использовал новейшие ракеты Fateh и Qiam. ПВО США не удалось перехватить их. Fox News сообщал, что Ирак заранее предупредил американских военных об атаке

Фото: Khalil Jenkins / AP

Комплексы ПВО США, защищающие военные базы в Ираке, не смогли перехватить иранские ракеты, выпущенные по авиабазе Айн аль-Асад в провинции Анбар, сообщает иранское информагентство Tasnim. По данным его источников, для атаки иранские военные использовали, в частности, новейшие баллистические ракеты семейства Fateh — Fateh-313, а также ракеты Qiam, оснащенные разделяющимися боеголовками и системой подавления активных помех для радаров.

По данным Tasnim, Иран впервые использовал подобные ракеты для нанесения реальных ударов. В 2017 году ракеты Qiam применялись для нанесения ударов по боевикам «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена на территории России) в Сирии, однако тогда использовались обычные боеголовки, предназначенные для поражения компактных целей. Разделяющиеся же боеголовки, отмечает Tasnim, способны поражать множество объектов на такой цели, как военная база.

Телеканал Fox News со ссылкой на военные источники сообщил, что американские военные узнали о готовящейся атаке со стороны Ирана незадолго до ее начала от иракских коллег. Последних о нападении предупредили чиновники из Тегерана, поскольку не хотели, чтобы пострадал кто-то из иракских граждан, передает телеканал.

Ранее в США была опубликована спутниковая фотография последствий, причиненных иранскими ракетами на базе Айн аль-Асад. «Некоторые из попаданий выглядят так, как будто ракета угодила в самое яблочко», — прокомментировал снимок аналитик Института Мидлбери Дэвид Шмерлер.