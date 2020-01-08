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Гибель Сулеймани ,  
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СМИ сообщили об атаке на военные базы в Ираке с помощью новейших ракет
По данным Tasnim, для атаки на базы с американскими военными в Ираке Тегеран использовал новейшие ракеты Fateh и Qiam. ПВО США не удалось перехватить их. Fox News сообщал, что Ирак заранее предупредил американских военных об атаке
Фото: Khalil Jenkins / AP

Комплексы ПВО США, защищающие военные базы в Ираке, не смогли перехватить иранские ракеты, выпущенные по авиабазе Айн аль-Асад в провинции Анбар, сообщает иранское информагентство Tasnim. По данным его источников, для атаки иранские военные использовали, в частности, новейшие баллистические ракеты семейства Fateh — Fateh-313, а также ракеты Qiam, оснащенные разделяющимися боеголовками и системой подавления активных помех для радаров.

По данным Tasnim, Иран впервые использовал подобные ракеты для нанесения реальных ударов. В 2017 году ракеты Qiam применялись для нанесения ударов по боевикам «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена на территории России) в Сирии, однако тогда использовались обычные боеголовки, предназначенные для поражения компактных целей. Разделяющиеся же боеголовки, отмечает Tasnim, способны поражать множество объектов на такой цели, как военная база.

Последствия удара Ирана по объектам США в Ираке. Фоторепортаж
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Телеканал Fox News со ссылкой на военные источники сообщил, что американские военные узнали о готовящейся атаке со стороны Ирана незадолго до ее начала от иракских коллег. Последних о нападении предупредили чиновники из Тегерана, поскольку не хотели, чтобы пострадал кто-то из иракских граждан, передает телеканал.

Ранее в США была опубликована спутниковая фотография последствий, причиненных иранскими ракетами на базе Айн аль-Асад. «Некоторые из попаданий выглядят так, как будто ракета угодила в самое яблочко», — прокомментировал снимок аналитик Института Мидлбери Дэвид Шмерлер.

Атака на базы в Ираке, где дислоцированы американские военные, стала ответом Ирана на удар США по объектам в районе Багдада, в результате чего погиб командир элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс» Касем Сулеймани. КСИР взял на себя ответственность за нападение.

Bloomberg со ссылкой на американских чиновников сообщал о 15 выпущенных ракетах. Как передавало Reuters, ссылаясь на Минобороны Ирака, Тегеран направил 22 ракеты. По информации Press TV, в результате атаки погибли 80 человек, официальный представитель США при этом заявлял, что ему неизвестно о жертвах ракетного обстрела.

Автор: Евгений Калюков
Теги: США, Иран, Ирак, авиаудар
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