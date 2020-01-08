В США заявили об отсутствии жертв в результате удара по авиабазам в Ираке

В США заявили об отсутствии жертв в результате удара по авиабазам в Ираке

Соединенные Штаты не знают о каких-либо жертвах в результате ракетных ударов по двум американским базам в Ираке. Об этом заявил официальный представитель США, передает Reuters.

Он добавил, что ситуация по-прежнему оценивается. Ранее источник CNN в иракской службе безопасности сообщил, что среди иракцев на авиабазе Аль-Асад есть жертвы. При этом, информации о том, если среди них погибшие или раненные, не имеется.

В ночь на 8 января по американским базам в Ираке была совершена ракетная бомбардировка. Ответственность за атаку взял Корпус стражей исламской революции (КСИР), после того, как пообещал отомстить США за убийство генерала Касема Сулеймани. В Пентагоне подтвердили нападение и отметили, что были готовы к нему, приведя в боевую готовность подразделение.

После окончания обстрела в Иране заявили о завершении «пропорционального ответа» и предупредили США о «более мощной реакции» в случае дальнейший военных действий со стороны Вашингтона.