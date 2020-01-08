СМИ опубликовали спутниковое фото последствий иранского удара

Основываясь на полученные со спутника данные, эксперты полагают, что ударами ракет повреждены не менее пяти построек военной базы

На сайте сети National Public Radio опубликована спутниковая фотография, на которой можно увидеть последствия ракетного удара, нанесенного Корпусом стражей исламской революции (КСИР) по военной базе США Айн аль-Асад в иракской провинции Анбар.

На фотографии, предоставленной NPR компанией Planet и Институтом международных исследований Мидлбери в Монтерее, можно увидеть поврежденные ударами ракет ангары и здания.

В NPR отмечают, что, судя по фотографии, как минимум пять построек получили значительные повреждения.

«Некоторые из попаданий выглядят так, как будто ракета угодила в самое яблочко», — отметил аналитик Института Мидлбери Дэвид Шмерлер.