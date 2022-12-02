Хинштейн потребовал от главы ВЦИОМа объяснений из-за поста об ЛГБТ

В телеграм-канале ВЦИОМа в подводке к ссылке на книжную рецензию закон о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола назвали законом «о поощрении эмиграции творческих людей»

Александр Хинштейн (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн раскритиковал публикацию в официальном телеграм-канале Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и назвал его «очень странным» постом «в поддержку секс-меньшинств» и против законов о запрете ЛГБТ-пропаганды.

Речь идет о посте в телеграм-канале ВЦИОМа от 30 ноября, посвященном рецензии на книгу «Креативный класс: люди, которые меняют будущее» (в самой рецензии тема ЛГБТ не поднимается). При этом в подводке к ссылке на материал принятый ранее Госдумой и Советом Федерации закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ и смены пола называется «законом о поощрении эмиграции творческих людей». Среди них, утверждается в посте, нетрадиционные отношения, «как и все вообще нетрадиционное, распространены гораздо шире».

«Ну, а с другой стороны — зачем нам творческие люди, этот хваленый «креативный класс»? Одно беспокойство от них! Они не такие как все, не умеют ходить строем, а любят только выпендриваться, предъявлять властям претензии и нарушать общее благолепие. Да и капитал страны создают не они, а бурильщики, лесорубы и аграрии, верно?» — говорится в телеграм-канале ВЦИОМа.

«Я не знаю, что творится в голове и других частях тела функционеров ВЦИОМа, если они распространяют подобную чушь: видимо, тема ЛГБТ для них слишком близка, а потому особо болезненна. И вдвойне не понимаю, какое отношение эти истерики имеют к социологии. Все опросы населения показывают, что абсолютное большинство россиян поддерживают наши инициативы. Надеюсь, гендиректор ВЦИОМа Валерий Фёдоров сумеет объяснить свою позицию», — написал Хинштейн.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ВЦИОМа и к Валерию Федорову.

Госдума и Совет Федерации ранее приняли закон о запрете ЛГБТ-пропаганды и пропаганды педофилии и смены пола. Теперь его должен подписать президент России Владимир Путин.

Закон вводит ответственность за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола» среди лиц любого возраста и ужесточение наказания за это среди несовершеннолетних. Штрафы для юрлиц за нарушение запрета составят до 5 млн руб. Распространение информации среди несовершеннолетних, которая побудит их сменить пол, повлечет штраф до 200 тыс. руб., для компаний — до 4 млн руб.