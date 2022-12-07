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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Общество ,  
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Госдума утвердила повышение МРОТ до ₽ 16,2 тыс.

Госдума установила МРОТ на 2023 год в размере 16 242 руб. в месяц
Дума одобрила повышение МРОТ на 6,3%, в последний раз его повышали полгода назад на 10%. В правительстве говорили о намерении принять повышение МРОТ в особом порядке из-за санкций и инфляции
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект, который предусматривает повышение МРОТ в следующем году до 16 242 руб. в месяц, документу необходимо получить одобрение Совфеда и президента.

Закон также предусматривает изменение порядка расчета МРОТ в следующем и 2024 годах, он будет повышаться в зависимости от темпов роста прожиточного минимума трудоспособного населения в целом и превысит их на 3 п.п. Кроме того, при расчетах МРОТ не будет использоваться величина медианной зарплаты.

В предыдущий раз МРОТ повысили полгода назад — в июне на 10%, он тогда составил 15 279 руб (на 6,3% ниже нынешнего уровня).

В правительстве отмечали, что МРОТ на следующий год будет установлен в особом порядке из-за высоких темпов инфляции и санкций. «Таким образом, МРОТ будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на 4%, при этом его соотношение к медианной заработной плате за 2021 год составит 45,9%», — говорилось в пояснительной записке Минтруда. В министерстве рассчитывают, что повышение МРОТ приведет к увеличению зарплаты около 3,5 млн работников.

В ноябре президент Владимир Путин поручил правительству до середины января сформировать предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда (МРОТ), а также «дальнейшему увеличению его отрыва от величины прожиточного минимума на душу населения в целях роста реальных доходов населения».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
МРОТ Госдума увеличение МРОТ

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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