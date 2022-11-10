Путин поручил правительству представить идеи по ускорению роста МРОТ

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До 15 января будущего года правительство должно представить предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда (МРОТ), соответствующее поручение дал президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

«Представить предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда, дальнейшему увеличению его отрыва от величины прожиточного минимума на душу населения в целях роста реальных доходов населения», — говорится в документе.

На совещании по вопросу поддержки доходов семей с детьми 8 ноября Путин напомнил, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума (ПМ). По его словам, целевой ориентир — чтобы МРОТ был выше на 30%.

«В федеральном бюджете на ближайшую трехлетку темп роста МРОТ установлен выше роста прожиточного минимума, и по итогам трехлетнего периода мы ожидаем, что разница достигнет величины в 10 процентов», — сказал Путин.

В сентябре правительство предложило установить ПМ и МРОТ в 2023 и 2024 годах «в особом порядке», узнал РБК из законопроектов, разработанных Минтрудом. С 2021-го ПМ рассчитывался как 44,2% от медианного среднедушевого дохода двухлетней давности (уровня, выше которого доходы у 50% населения, а у второй половины, наоборот, ниже). Власти указали, что из-за высокой инфляции применять такой подход не удается.

МРОТ ранее устанавливался в размере не ниже величины ПМ трудоспособного населения и составлял 42% медианной заработной платы. Но в законопроекте о МРОТ на 2023 и 2024 годы предусмотрено исчисление его исходя из темпов роста ПМ трудоспособного населения к предыдущему году, увеличенных на три процентных пункта.

Сейчас действуют установленные с 1 июля этого года величины: ПМ — 13 919 руб., МРОТ — 15 279 руб.