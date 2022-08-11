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В Госдуму внесли законопроект о повышении МРОТ до 30 тыс. руб.

Фото: Юрий Стулов / РБК
Фото: Юрий Стулов / РБК

В условиях роста инфляции и введения антироссийских санкций необходимо обеспечить приемлемый уровень жизни россиян, в связи с чем минимальный размер оплаты труда должен составить 30 тыс. руб., следует из внесенного в Государственную думу законопроекта.

Авторы инициативы (ЛДПР) указали, что несмотря на неоднократное повышение МРОТ только в этом году, его размер все равно остается ниже значения 42% от медианной зарплаты в России, которая на апрель прошлого года, по данным Росстата, составила 40 245 руб. Сейчас МРОТ составляет 15 279 руб., 42% от медианной зарплаты — 16 902,9 руб.

По мнению авторов законопроекта, причиной такого низкого значения МРОТ, кроме выбранного соотношения с медианной зарплатой 42%, является низкий уровень самой медианной зарплаты, отличающейся от среднего заработка по России на 2021 год — 55 тыс. руб. В документе отмечается, что это происходит «вследствие недопустимо высокой дифференциации доходов населения, не сокращающейся в результате проводимой в стране многие годы целенаправленной политики сдерживания роста МРОТ».

Если этот закон примут, предполагается, что он вступит в силу с 1 января следующего года.

В России повысят МРОТ на 10%
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Фото:Владислав Шатило / РБК

С 1 января МРОТ в России увеличился на 8,6%, а с июня его повысили еще на 10%. Кроме МРОТ, на столько же увеличились прожиточный минимум и пенсии для неработающих пенсионеров. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, повышение МРОТ позволит повысить зарплаты более 4 млн работников.

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