Суд арестовал сбившего трех человек у станции МЦК водителя

Головинский суд Москвы арестовал на два месяца водителя Сергея Медведева, который на машине въехал в вестибюль станции МЦК «Окружная» в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение суда.

Его арестовали до 7 февраля 2020 года.

Против Сергея Медведева возбудили уголовное дело по п. а ч. 6 ст. 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии опьянения, повлекшее за собой смерть двух и более лиц»).