В Москве автомобиль врезался в вестибюль станции МЦК

Автомобиль Mazda сперва сбил трех человек на пешеходном переходе, после чего врезался в вестибюль станции «Окружная». Сообщается о по меньшей мере двоих погибших

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

На севере Москвы легковой автомобиль врезался в вестибюль станции «Окружная» Московского центрального кольца (МЦК). Жертвами ДТП стали два человека, еще трое получили ранения. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

«В Локомотивном проезде легковушка врезалась в вестибюль станции «Окружная» МЦК. Пострадали пять человек, двое из них погибли», — заявил он.

По данным агентства городских новостей «Москва», автомобиль сперва совершил наезд на людей, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу, после чего врезалась в вестибюль станции «Окружная». «В результате ДТП погибли три пешехода и два человека пострадали в автомобиле», — сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили агентству «Москва» факт ДТП по этому адресу. В полиции сообщили, что на месте аварии работают сотрудники ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.