МЧС показало фото с места аварии с погибшими у станции МЦК

МЧС показало фото с места аварии с погибшими у станции МЦК

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России

Пресс-служба МЧС России обнародовала фотографии с места аварии на севере Москвы, где автомобиль врезался в вестибюль станции «Окружная» Московского центрального кольца (МЦК).

Авария произошла утром 7 декабря в Локомотивном проезде. По информации агентства «Интерфакс», сперва водитель автомобиля Mazda выехал на тротуар и сбил трех пешеходов, после чего врезался в вестибюль станции «Окружная». Источник агентства сообщил, что в результате аварии пострадали водитель и пассажир иномарки.

По данным МЧС России, в результате аварии погибли три человека, еще двое были травмированы. Источник агентства городских новостей «Москва» подтвердил, что жертвами ДТП стали три пешехода.

Ранее телеканал РЕН ТВ опубликовал видеокадры в места аварии. На записи видно, как машина на большой скорости въехала в вестибюль и сбила пешеходов. По информации телеканала, водитель не справился с управлением и не смог на большой скорости проехать поворот.