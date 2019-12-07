МЧС уточнило число погибших в аварии у станции МЦК

В аварии на севере Москвы, где автомобиль врезался в вестибюль станции «Окружная» Московского центрального кольца (МЦК), погибли три человека. Об этом «РИА Новости» заявили в пресс-службе МЧС России.

«В результате ДТП пострадали пять человек, из них три человека погибли, два человека травмированы», — сказали в ведомстве.

Представитель экстренных служб ранее сообщил «РИА Новости», что в аварии погибли два человека. Источник агентства городских новостей «Москва» отмечал, что жертвами ДТП стали три пешехода.

По данным «Интерфакса», автомобиль Mazda сначала вылетел на тротуар и сбил трех пешеходов, после чего врезался в вестибюль станции «Окружная». Источник рассказал агентству, что среди пострадавших оказались водитель и пассажир Mazda.