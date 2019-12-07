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У въехавшего в вестибюль МЦК водителя нашли 12 штрафов

Водитель автомобиля, сбивший насмерть трех пешеходов у вестибюля станции «Окружная» Московского центрального кольца (МЦК) на севере Москвы, имеет 12 штрафов за превышения скорости. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД России.

«За последний год он имел 12 штрафов за превышение скоростного режима. По поводу оплачиваемых или неоплачиваемых — у меня такой информации нет», — говорится в сообщении.

Общество
МЧС показало фото с места аварии с погибшими у станции МЦК

Утром 7 декабря водитель автомобиля Mazda наехал на пешеходов и врезался в вестибюль станции «Окружная» Московского центрального кольца (МЦК) в Локомотивном проезде

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России, в результате погибли три человека, еще двое получили травмы различной степени тяжести. Все погибшие — пешеходы, водитель остался жив. Как показала экспертиза медицинского освидетельствования, в момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Теги: Москва, ДТП, МЦК, штрафы, новости РБК
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