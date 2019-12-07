Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов года

Первое место с заработком в $185 млн заняла певица Тейлор Свифт. Далее идут Канье Уэст ($150 млн), Эд Ширан ($110 млн) и The Eagles ($100 млн). Суммарно 10 самых высокооплачиваемых музыкантов за год заработали более $1 млрд

Тейлор Свифт (Фото: Mario Anzuoni / Reuters)

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира.

Первое место второй раз за пять лет заняла певица Тейлор Свифт. Ее заработок благодаря новой сделке с лейблом, рекламным контрактам и финальной части гастрольного тура составил $185 млн. Далее идут Канье Уэст ($150 млн), Эд Ширан ($110 млн), The Eagles ($100 млн), Элтон Джон ($84 млн) и Jay-Z с Beyonce (по $81 млн).

Суммарно, согласно подсчетам Forbes, в период с июня 2018 года по июнь 2019 года 10 самых высокооплачиваемых музыкантов мира заработали более $1 млрд до вычета налогов. При составлении предыдущего рейтинга цифра составляла $886 млн.

Летом 2019 года Forbes назвал Свифт самой высокооплачиваемой знаменитостью мира. На второй строчке в этом рейтинге расположилась телезвезда и модель, младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер с доходом $170 млн. Тогда же журнал сообщал, что Jay-Z стал первым в мире рэп-исполнителем, чье состояние оценивается в $1 млрд. Кроме того, в ноябре Свифт была признана лучшей исполнительницей из США по версии MTV Europe Music Awards.