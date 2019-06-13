Jay-Z второй год подряд стал самым богатым рэпером в мире

По версии Forbes, став в июне первым миллиардером в истории хип-хопа, Шон Картер на $200 тыс. опережает бывшего лидера рейтинга рэперов Dr. Dre

Jay-Z (Фото: Reuters)

Состояние Шон Картер, также известного как Jay-Z, составляет $ 1 млрд, благодаря чему уроженец Нью-Йорка, зарабатывающий в том числе на производстве шампанского и коньяка и вложивший деньги в Uber, остается самым богатым рэпером в мире. При этом Forbes указывает, что про капитал Jay-Z неправильно говорить, не учитывая вклад в семейное состояние его супруги певицы Бейонсе. Вместе они могут рассчитывать на $1,4 млрд.

О том, что Jay-Z стал миллиардером, Forbes сообщал в начале месяца. Издание учитывало заработок, долю в разного рода компаниях и делало поправку на образ жизни суперзвезды.



Dr. Dre (Андре Янг), по данным Forbes, владеет состоянием в $800 млн. В минувшем году он получил финальный транш от Apple за линию наушников Beats by Dr. Dre, которую рэпер продал еще в 2014 году. Музыкой он в последнее время серьезно не занимается, предпочитая инвестировать в различные проекты и благотворительность. Dr. Dre считался самым богатым рэпером до марта 2018 года.

На третьем месте в рейтинге P. Diddy (Шон Комбс) с состоянием в $740 млн. Основные доходы поступают не от музыки, а от производства спиртных напитков. Рэпер является совладельцем французского производителя водки Ciroc. Его состояние, по данным Forbes, могло быть больше, но кабельная сеть Revolt и бренд одежды Sean John в этом году ему в этом особо не помогли.

Супруг Ким Кардашьян Канье Уэст оказался на четвертом месте. Его состояние оценивается в $240 млн. В этом году он расторг контракт с Nike и заключил соглашение с Adidas, начав разрабатывать собственную линию кроссовок под названием Yeezy.

На пятом месте в списке канадец Дрейк (Обри Дрейк Грэхэм), который увеличил за год свое состояние в два раза. Теперь у него $150 млн. Как и некоторые коллеги, Дрейк вложился в производство крепкого алкоголя. Он развивает бренд виски Virginia Black.