10 самых высокооплачиваемых музыкантов: список Forbes
Общество, 16:38
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10 самых высокооплачиваемых музыкантов: список Forbes
Журнал Forbes подсчитал доходы музыкантов за последний год и составил рейтинг 30 самых высокооплачиваемых. Лидером списка стала ирландская группа U2. Кто еще вошел в первую десятку — в обзоре РБК
1-е место. U2
Доход: $118 млн
Основной источник дохода: тур Joshua Tree в поддержку 30-летия одноименного альбома
2-е место. Coldplay
Доход: $115,5 млнОсновной источник дохода: тур A Head Full Of Dreams
3-е место. Эд Ширан
Доход: $110 млнОсновной источник дохода: стримы композиций, концерты, появление в сериале «Игра престолов» и «Симпсонах»
4-е место. Бруно Марс
Доход: $100 млн
Основной источник дохода: тур 24K Magic
5-е место. Кэти Перри
Доход: $83 млнОсновной источник дохода: тур Witness: The Tour, участие в качестве судьи в шоу American Idol на телеканале ABC
6-е место. Тейлор Свифт
Доход: $80 млнОсновной источник дохода: продажи альбома Reputation
7-е место. Jay-Z
Доход: $76,5 млнОсновной источник дохода: альбом 4:44
8-е место. Guns N’ Roses
Доход: $71Основной источник дохода: мировой концертный тур
9-е место. Роджер Уотерс
Доход: $68 млнОсновной источник дохода: тур Us and Them
10-е место. Diddy
Доход: $64 млнОсновной источник дохода: сотрудничество с производителем водки Ciroc и текилы DeLeon.