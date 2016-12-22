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10 самых высокооплачиваемых музыкантов: список Forbes
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10 самых высокооплачиваемых музыкантов: список Forbes
Общество, 16:38
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10 самых высокооплачиваемых музыкантов: список Forbes

Журнал Forbes подсчитал доходы музыкантов за последний год и составил рейтинг 30 самых высокооплачиваемых. Лидером списка стала ирландская группа U2. Кто еще вошел в первую десятку — в обзоре РБК

1-е место. U2
Фото: Toby Melville / Reuters

Доход: $118 млн

Основной источник дохода: тур Joshua Tree в поддержку 30-летия одноименного альбома

2-е место. Coldplay
Фото: Christian Charisius / Reuters

Доход: $115,5 млн

Основной источник дохода: тур A Head Full Of Dreams
3-е место. Эд Ширан
Фото: Markus Schreiber / AP

Доход: $110 млн

Основной источник дохода: стримы композиций, концерты, появление в сериале «Игра престолов» и «Симпсонах»
4-е место. Бруно Марс
Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Доход: $100 млн

Основной источник дохода: тур 24K Magic

5-е место. Кэти Перри
Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Доход: $83 млн

Основной источник дохода: тур Witness: The Tour, участие в качестве судьи в шоу American Idol на телеканале ABC
6-е место. Тейлор Свифт
Фото: Simon Dawson / Reuters

Доход: $80 млн

Основной источник дохода: продажи альбома Reputation
7-е место. Jay-Z
Фото: Benoit Tessier / Reuters

Доход: $76,5 млн

Основной источник дохода: альбом 4:44
8-е место. Guns N’ Roses
Фото: Vilhelm Stokstad / Reuters

Доход: $71

Основной источник дохода: мировой концертный тур
9-е место. Роджер Уотерс
Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Доход: $68 млн

Основной источник дохода: тур Us and Them
10-е место. Diddy
Фото: Omar Vega / Invision / AP

Доход: $64 млн

Основной источник дохода: сотрудничество с производителем водки Ciroc и текилы DeLeon.
Теги: мультимедиа , Forbes , Рейтинг , музыканты
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