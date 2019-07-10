Тейлор Свифт стала самой высокооплачиваемой знаменитостью в мире

Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года. Рейтинг возглавила американская поп-певица Тейлор Свифт, заработавшая за последние 12 месяцев $185 млн.
На второй строчке расположилась телезвезда и модель, младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер с доходом $170 млн. Ранее по итогам 2018 года Forbes назвал 21- летнюю Дженнер самым молодым в истории миллиардером, самостоятельно заработавшим свое состояние.
Тройку лидеров замыкает муж Ким Кардашьян, американский рэпер Канье Уэст, его годовой доход составил $150 млн. Сама Ким Кардашьян также попала в рейтинг, заняв 26 строчку с доходом $72 млн.
В десятку самых высокооплачиваемых звезд также вошли:
- аргентинский футболист Лионель Месси ($127 млн)
- британский музыкант Эд Ширан ($110 млн)
- португальский футболист Кришиану Роналду ($109 млн)
- бразильский футболист Неймар ($105 млн)
- американская рок-группа Eagles ($100 млн)
- американский психолог и телеведущий Фил Макгроу ($95 млн)
- мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес ($94 млн)