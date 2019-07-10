Тейлор Свифт стала самой высокооплачиваемой знаменитостью в мире

Тейлор Свифт стала самой высокооплачиваемой знаменитостью в мире

Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей мира. В десятке богатейших суперзвезд — четыре музыканта и четыре спортсмена

Тейлор Свифт (Фото: Ben Birchall / PA Images / ТАСС)

Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года. Рейтинг возглавила американская поп-певица Тейлор Свифт, заработавшая за последние 12 месяцев $185 млн.

На второй строчке расположилась телезвезда и модель, младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер с доходом $170 млн. Ранее по итогам 2018 года Forbes назвал 21- летнюю Дженнер самым молодым в истории миллиардером, самостоятельно заработавшим свое состояние.

Тройку лидеров замыкает муж Ким Кардашьян, американский рэпер Канье Уэст, его годовой доход составил $150 млн. Сама Ким Кардашьян также попала в рейтинг, заняв 26 строчку с доходом $72 млн.

В десятку самых высокооплачиваемых звезд также вошли: