Билли Айлиш и Тэйлор Свифт получили главные награды европейского MTV

Рок иконой был признан один из основателей группы Oasis Лайам Галлахер.

Фото: Jack Plunkett / Invision / AP

В Севилье состоялась церемония вручения наград MTV Europe Music Awards, сообщает Reuters. Перед ее началом одним из главных претендентов на победу называлась Ариана Гранде, которая претендовала на призы в семи номинациях. Однако в результате Гранде не досталось ни одной награды. Так, в номинации «Лучшая песня» жюри предпочло не ее композицию «7 Rings», а песню Билли Айлиш «Bad Guy». Американка получила и приз за лучший дебют.

Награда за лучшее видео досталась Тэйлор Свифт за ролик «ME!». Ее же признали и лучшей исполнительницей из США.

Лучшей рок группой был признан Green Day, а одному из создателей Oasis Лайаму Галлахеру вручили приз как «рок-иконе». Эта награда в Севилье присуждалась впервые. Сам Галлахер, который исполнил перед собравшимися песни «Once» и «Wonderwall», со сцены поблагодарил жюри за то, что оно оценило его «выдающиеся способности».

Приз за лучшее живой выступление достался корейской группе BTS.

Вручали в Севилье и награды лучшим представителям разных стран. Например, лучшей исполнительницей в России была названа певица Анна Корсун (Maruv), которая живет и работает в Киеве и победила в национальном украинском отборе на Евровидение. На финальный концерт в Роттердам в 2020 году она, однако, ехать отказалась, заявив, что не желает выступать с политическими лозунгами.