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Мосгорсуд сократил срок ареста 77-летнему правозащитнику Пономареву
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Мосгорсуд сократил срок ареста 77-летнему правозащитнику Пономареву
Общество, 18:29
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Мосгорсуд сократил срок ареста 77-летнему правозащитнику Пономареву
Мосгорсуд сократил до 16 суток срок ареста правозащитника Льва Пономарева, который ранее получил 25 суток за репост о «деле «Нового величия». Решение об аресте адвокат Генри Резник назвал «позорной заказухой»
Лев Пономарев (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Мосгорсуд сократил до 16 суток срок ареста 77-летнего лидера движения «За права человека» Льва Пономарева за репост текста с призывом к несанкционированному митингу в защиту фигурантов «дела «Нового величия». Такое решение приняла судья Анна Селиверстова, передает корреспондент РБК.

5 декабря Тверской суд назначил Пономареву 25 суток ареста по ч. 8 ст. 20.2 КоАП о повторном нарушении — ранее в этом году правозащитника уже штрафовали на 10 тыс. руб. за одиночный пикет 23 июля. Он был отправлен в спецприемник сразу из зала суда.

Поддержать Пономарева пришли несколько десятков сторонников, в основном — пожилого возраста; при этом зал для рассмотрения апелляции был выбран очень небольшой — присутствовать на заседании смогли не больше двух десятков человек, среди которых были правозащитники Владимир Лукин и Валерий Борщев. Пономарев и шестеро его защитников, в том числе адвокат Генри Резник, ходатайствовали о переносе процесса в более просторный зал, однако судья этот запрос отклонила.

В начале заседания судья зачитала обращение к суду уполномоченного по правам человека при президенте РФ Татьяны Москальковой. Омбудсмен указала, что Пономарев является активным членом экспертного совета при уполномоченном, имеет богатый опыт работы с различными нарушениями прав граждан и его помощь чрезвычайно востребована, в том числе при работе с обращениями к омбудсмену.

Пост, который Пономарев разместил на своей странице, не содержит никаких призывов к участию в несогласованной акции; его авторы рассчитывают только на внутреннее убеждение и личную волю людей, подчеркнул в своей речи адвокат Резник. Он отметил, что в приложенных к протоколу документах и постановлении Тверского суда есть многочисленные рапорты и справки силовиков, но нет реального разбора текста. Также в постановлении ложно утверждается, что Пономарев осуществлял призывы от своего имени, тогда как в действительности он лишь поделился текстом, написанным другими людьми. В скриншотах страницы Пономарева, сделанных полицейскими, опущена часть поста с подписями организаторов акции, из которой следует, что Пономарев не являлся автором текста, добавила адвокат Ирина Яценко.

«Я обнаружил в постановлении техническую ошибку в виде опечатки. В нем сказано, что судья [Дмитрий] Гордеев учитывает возраст и состояние здоровья Пономарева. Очевидно, что здесь пропущена частица «не», — заявил Резник, назвав решение суда первой инстанции «позорной заказухой». «Гордеев принял заведомо незаконное, аморальное решение лишь потому, что боялся», — подытожил Резник.

Реакция на арест

После ареста Пономарева президентский Совет по правам человека (СПЧ) выступил с заявлением, отметив, что считает решение об аресте «чудовищным», но и «замена его любой другой санкцией будет противоречить чувству справедливости и духу российской Конституции», поскольку Пономарев «не виновен в нарушении закона и должен быть освобожден немедленно».

«Лев Пономарев, 1941 года рождения, доктор физико-математических наук, соратник академика А.Д.Сахарова и один из создателей общества «Мемориал», не совершал никаких насильственных действий, никогда и никого не призывал к их совершению, никогда не высказывал ничего, что могло бы возбудить рознь или ненависть к кому бы то ни было», — сказано в заявлении СПЧ.

Писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов потребовал уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову проверить законность ареста правозащитника. Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович потребовала срочно освободить правозащитника; по ее мнению, случай Пономарева является ярким примером применения несоразмерных санкций.

О том, что в отношении правозащитника составили протокол, заявил «Новой газете» 1 декабря эксперт движения «За права человека» Олег Еланчик. Пономарев на своей странице в Facebook разместил репост с призывом принять участие в акции «За наших и ваших детей» в поддержку фигурантов «дел «Нового величия» и «Сети».

Организаторами акции были родители обвиняемых по громким «экстремистским» делам; акция прошла в ряде российских городов. В Москве активисты планировали устроить шествие от метро «Тургеневская» до Лубянской площади и обратно до Тургеневской площади, при этом мэрия Москвы в согласовании этого маршрута отказала — активистам было предложено перенести ее в Марьино или Щукино. В Москве в акции участвовали около 150 человек, 18 были задержаны. В Санкт-Петербурге по итогам шествия в участках оказались около 40 человек.

Автор: Маргарита Алехина.
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