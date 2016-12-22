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СПЧ назвал необъяснимым и позорным арест Льва Пономарева
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СПЧ назвал необъяснимым и позорным арест Льва Пономарева
Общество, 18:54
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СПЧ назвал необъяснимым и позорным арест Льва Пономарева

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) раскритиковал решение Тверского суда Москвы отправить правозащитника Льва Пономарева под арест. Комментарий председателя СПЧ Михаила Федотова опубликован на сайте совета.

«От имени Совета выражаю возмущение решением суда отправить 77-летнего правозащитника Льва Пономарева на 25 суток под арест», — сказал Федотов. Он выразил надежду, что Мосгорсуд пересмотрит это «необъяснимое решение».

Федотов отметил, что суд вправе назначать любое наказание, находящееся в пределах санкции соответствующей статьи КоАП РФ. «Но любой здравомыслящий человек понимает, что закон на то и дает очень широкий диапазон в наказаниях, чтобы индивидуализировать его с учетом личности человека, его возраста, состояния здоровья и реальной общественной опасности содеянного», — сказал он.

По убеждению главы СПЧ, в ситуации с Пономаревым суд мог ограничиться штрафом.

Позицию Федотова поддержала член совета Екатерина Винокурова. По ее словам, решение суда ставит под угрозу жизнь и здоровье Пономарева, нарушая его конституционные права. «Негуманное и несоразмерное судилище не может считаться правосудным. Надеюсь, этот позорный приговор будет пересмотрен в ближайшие дни», — сказала Винокурова.

Льва Пономарева арестовали за пост о деле «Нового величия»
Общество

Лидер движения «За права человека» 77-летний Лев Пономарев получил 25 суток ареста после того, как суд признал его виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения акции). Поводом стал факт размещения правозащитником на своей странице в Facebook пост с призывом принять участие в акции в поддержку членов сообществ «Новое величие» и «Сеть», которая состоялась 28 октября у здания ФСБ на Лубянке. Мероприятие не было согласовано с властями Москвы. 

Теги: СПЧ , Михаил Федотов , правозащитники , Лев Пономарев
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