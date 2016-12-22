Москалькова вступилась за Льва Пономарева

В Мосгорсуд поступило ходатайство уполномоченного при президенте России по правам человека Татьяны Москальковой об освобождении правозащитника Льва Пономарева. Ходатайство на заседании огласила судья, передает корреспондент РБК.

В своем обращении к суду Москалькова указала, что Пономарев является активным членом экспертного совета при уполномоченном по правам человека, имеет богатый опыт работы с различными нарушениями прав граждан и его помощь чрезвычайно востребована, в том числе при работе с обращениями к омбудсмену. Пономарев активно выявляет системные проблемы, связанные с правами человека, в том числе с условиями содержания заключенных, жильем и получением медицинской помощи, отметила Москалькова.

5 декабря Тверской суд арестовал 77-летнего лидера движения «За права человека» Льва Пономарева на 25 суток, признав его виновным в повторном нарушении порядка проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Пономарев опубликовал на своей странице в Facebook призыв принять участие в несогласованной акции в поддержку членов сообществ «Новое величие» и «Сеть», которая прошла 28 октября.

СПЧ назвал арест правозащитника необъяснимым и позорным. Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала срочно освободить Пономарева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на беспристрастное рассмотрение ситуации с Пономаревым.