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Что случилось за день. Главные новости РБК
Ротенберг продал «Стройгазмонтаж» за 75 млрд руб., в Австрии задержали расхитителя средств Эрмитажа, картины на сотни миллионов рублей нашли в Подмосковье, стартует продажа билетов на поезда в Крым — главные новости в обзоре РБК
Аркадий Ротенберг (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Ротенберг закрыл сделку по продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»

Новым владельцем ранее подконтрольной Аркадию Ротенбергу компании «Стройгазмонтаж» стал «Газстройпром», на 49% принадлежащий самому «Газпрому». По данным источников РБК, сумма сделки составила около 75 млрд руб.

  • Вырученные от продажи «Стройгазмонтажа» средства Аркадий Ротенберг планирует инвестировать в России, заверил представитель бизнесмена.
  • «Стройгазмонтаж» был создан в 2008 году и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд руб.
  • За 2014–2018 годы выручка «Стройгазмонтажа» составила 1,5 трлн руб., а сумма выплаченных дивидендов — 77 млрд руб., следует из данных СПАРК.

В Австрии задержали экс-чиновника Минкультуры

По запросу российских властей в Вене полицейские задержали бывшего главу департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Бориса Мазо. Как полагают следователи, он мог быть причастен к хищению 450 млн руб., которые должны были пойти на новое фондохранилище для Эрмитажа.

  • Мазо раньше уже был осужден по делу реставраторов, которое было связано с хищениями средств на реставрацию архитектурных памятников. Он отсидел полтора года, вышел на свободу и покинул Россию.
  • К тому моменту, как его обвинили в новом преступлении и объявили в международный розыск, он уже жил в Испании. В 2015 году связанная с ним компания купила дом за €4 млн в курортной провинции Малага.
  • В марте финансовые разведки Австрии и Испании нашли у Мазо активы на €14 млн. На часть его имущества наложили арест.

На складе в Подмосковье нашли картины Ананьевых на сотни миллионов рублей

Братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых ЦБ обвиняет в махинациях в Промсвязьбанке, который попал под санацию в 2017 году, на их имущество суд наложил арест. Сегодня часть арестованного имущества внезапно обнаружилась на складе в Подмосковье — там нашли картины из коллекции Института русского реалистического искусства (ИРРИ).

  • Картины художников Георгия Нисского, Исаака Бродского, Александра Дейнеки и других были арестованы по делу о взыскании убытков в размере 282,2 млрд руб. Однако часть коллекции пропала из хранилища музея.
  • Как выяснилось, ряд картин музей передал в пользу кипрской компании Diolelta Investments Limited, связанной с супругой Алексея Ананьева. Основанием стал их брачный договор, однако суд признал его недействительным.
  • В итоге порядка 200 драгоценных полотен нашли на складе в районе Домодедово, в селе Константиново. Раньше там была фабрика игрушек.

Завтра стартуют продажи билетов на поезда в Крым

С 8 ноября россияне из материковой части страны наконец смогут купить билеты на поезда до Крыма. Уехать на полуостров по железной дороге можно будет еще до Нового года.

  • Пока предусмотрены два маршрута: Москва — Симферополь и Петербург — Севастополь. Из Москвы составы будут идти 33 часа, из Петербурга — 43 с половиной часа.
  • Движение откроют с 24 декабря от Казанского вокзала в Москве и 23 декабря от Московского вокзала в Петербурге.
  • Оператором перевозок будет частная компания «Гранд Сервис Экспресс». РЖД в Крым не поедут, поскольку это может поставить их под риск санкций.
  • Билет на поезд из Москвы в Симферополь будет стоить от 2900 руб., из Санкт-Петербурга в Севастополь — от 3500 руб.
Автор: Георгий Тадтаев
Теги: главные новости, Австрия, Минкультуры, Ананьевы, Крым, «Единая Россия», выборы
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