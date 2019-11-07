Что случилось за день. Главные новости РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

Ротенберг продал «Стройгазмонтаж» за 75 млрд руб., в Австрии задержали расхитителя средств Эрмитажа, картины на сотни миллионов рублей нашли в Подмосковье, стартует продажа билетов на поезда в Крым — главные новости в обзоре РБК

Аркадий Ротенберг (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Ротенберг закрыл сделку по продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»

Новым владельцем ранее подконтрольной Аркадию Ротенбергу компании «Стройгазмонтаж» стал «Газстройпром», на 49% принадлежащий самому «Газпрому». По данным источников РБК, сумма сделки составила около 75 млрд руб.

Вырученные от продажи «Стройгазмонтажа» средства Аркадий Ротенберг планирует инвестировать в России, заверил представитель бизнесмена.

«Стройгазмонтаж» был создан в 2008 году и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд руб.

За 2014–2018 годы выручка «Стройгазмонтажа» составила 1,5 трлн руб., а сумма выплаченных дивидендов — 77 млрд руб., следует из данных СПАРК.

В Австрии задержали экс-чиновника Минкультуры

По запросу российских властей в Вене полицейские задержали бывшего главу департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Бориса Мазо. Как полагают следователи, он мог быть причастен к хищению 450 млн руб., которые должны были пойти на новое фондохранилище для Эрмитажа.