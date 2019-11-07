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Ротенберг закрыл сделку по продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»
Бизнесмен Аркадий Ротенберг закрыл сделку по продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома» «Стройгазмонтаж». Покупателем выступила «дочка» газовой монополии, а сумма сделки — около 75 млрд руб., рассказал один из источников РБК

Сделка по продаже Аркадием Ротенбергом компании «Стройгазмонтаж» закрыта. Об это РБК рассказали источник, близкий к компании, и источник в окружении Ротенберга. Это подтвердил представитель бизнесмена.

Покупателем выступила структура «Газпрома» «Газстройпром», новый единый подрядчик «Газпрома», где у монополии 49%, а остальное — у структур Газпромбанка и физических лиц, сообщили собеседники РБК. По словам одного из них, сумма сделки составила около 75 млрд руб. Ранее два источника, близких к подготовке сделки, говорили РБК, что Ротенберг договорился о продаже подрядчика приблизительно за 75 млрд руб.

Ротенберг планирует направить средства от продажи актива на инвестиции в России, уточнил его представитель.

РБК направил запрос представителю «Газпрома».

Аркадий Ротенберг создал «Стройгазмонтаж» в 2008 году. Тогда он за 8,3 млрд руб. купил у «Газпрома» пять строительных «дочек» вместе с контрактами: «Ленгазспецстрой», «Волгограднефтемаш», «Спецгазремстрой», «Краснодаргазстрой» и «Волгогаз». Их суммарный оборот в 2007 году составлял 43,5 млрд руб.

«Стройгазмонтаж» стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд руб. С конца 2014 года Ротенберг стал владельцем 100% «Стройгазмонтажа» напрямую. Вместе со «Стройгазконсалтингом» Зияда Манасира и «Стройтранснефтегазом» Геннадия Тимченко и его партнеров компании образовали так называемую большую тройку подрядчиков.

За 2014–2018 годы выручка «Стройгазмонтажа» составила 1,5 трлн руб., а сумма выплаченных дивидендов — 77 млрд руб., следует из данных СПАРК.

 

Авторы: Петр Канаев, Тимофей Дзядко, Алина Фадеева
Теги: Аркадий Ротенберг
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