Суд признал недействительным брачный договор Алексея Ананьева

За два месяца до санации бывший совладелец Промсвязьбанка Алексей Ананьев по брачному договору передал своей супруге часть своего имущества, включая почти 5,3 тыс. картин в стиле соцреализма. Суд счел этот договор недействительным

Алексей Ананьев (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Мещанский районный суд Москвы признал недействительным брачный договор, заключенный между бывшим совладельцем Промсвязьбанка (ПСБ) Алексеем Ананьевым и его супругой Дарьей Ананьевой. Такое решение он вынес 25 октября, сообщил РБК представитель банка. «Нас такое решение не устраивает, мы будем его обжаловать», — заявил РБК адвокат Алексея Ананьева Дмитрий Тугуши.

Что произошло с картинами и квартирами Ананьева

За два месяца до начала процедуры санации ПСБ, которая началась в декабре 2017-го, Дарья Ананьева получила часть имущества супруга-банкира, уточнил представитель ПСБ. Банк сейчас принадлежит государству, а против бывших владельцев ПСБ — Алексея и его брата Дмитрия Ананьевых, а также бывших топ-менеджеров финансовой организации идут судебные процессы о взысканиях с них 282 млрд руб. В начале сентября, почти через два года после санации ПСБ, Басманный суд Москвы заочно арестовал Алексея и Дмитрия Ананьевых. Их обвиняют в растрате (ст. 160 УК, до десяти лет лишения свободы) и отмывании денег (ст. 174.1 УК, до семи лет).

В брачный договор, по словам представителя ПСБ, вошли «крупнейшая в мире коллекция картин соцреализма» (5299 произведений), акции иностранных компаний (50% в «Группе Техносерв» и 50% в уставном капитале нидерландской Technoserv B.V.), недвижимое имущество (три квартиры в доме 137 на Ленинском проспекте, квартира на Большой Спасской улице). Дарье Ананьевой также достались 1 тыс. акций кипрской Bloumer и 11 тыс. акций кипрской Skibren. По условиям договора Ананьевой перешла и недвижимость банкира в Австрии и Португалии.

В суде юристы ПСБ настаивали на том, что брачный договор, заключенный между супругами Ананьевыми после 29 лет совместной жизни и за два месяца до введения в банк временной администрации ЦБ, «не преследовал никакой иной правомерной цели, кроме как сокрытие имущества от кредиторов Алексея Ананьева», уточнил представитель банка. ПСБ будет добиваться возврата этого имущества, в том числе в рамках иска на 282 млрд руб., добавил он.

Но, по версии защиты, у ПСБ «в принципе отсутствует право подачи такого иска [о признании недействительным брачного договора]». «Промсвязьбанк для Алексея Ананьева не является текущим кредитором, не является лицом, к которому у банка есть хоть какое-то законное требование имущественного характера, — считает Дмитрий Тугуши. — Обратиться в суд о признании недействительным какого-либо договора, заключенного между третьими лицами, имеет право только законно установленный кредитор, ПСБ таковым не является». Он уточнил, что иски о взыскании убытков, предъявленные в Арбитражном суде к бывшим собственникам банка, не удовлетворены.

Суд удовлетворили требования ПСБ в части признания брачного договора недействительным, но отказал в другом требовании — признании последствий отмены сделки, то есть передачи активов обратно в совместную собственность, отметил Дмитрий Тугуши. «Нужно смотреть, что суд изложит в мотивировочной части, почему одни требования удовлетворил, а в других отказал», — добавил адвокат.

По версии адвоката Forward Legal Дарьи Шляпниковой, имущество, переданное по брачному договору, вернется в общую совместную собственность супругов. «По общему правилу, доли супругов в общем имуществе признаются равными. На такую долю в общем имуществе может быть обращено взыскание по долгам одного из супругов», — считает она.

Что еще происходило с имуществом Ананьевых

В конце мая Арбитражный суд арестовал имущество братьев Ананьевых. Под обеспечительные меры попали два самолета Bombardier Challenger 650, 50 объектов недвижимости, восемь автомобилей Mercedes и автомобиль Jaguar, здание и коллекция Института русского реалистического искусства (ИРРИ) . В сентябре суд оставил апелляционные жалобы на арест без удовлетворения.

ИРРИ закрылся после решения суда, а в июне Промсвязьбанк выяснил, что ряд картин, оцениваемых в сотни миллионов руб., был передан музеем «в пользу кипрской компании Diolelta Investments Limited, связанной с супругой Алексея Ананьева».

Не только Алексей передал имущество жене. Промсвязьбанк заявлял в арбитраже, что и Дмитрий Ананьев передавал активы своей супруге Людмиле в период с ноября 2017 года по январь 2018 года, для чего заключил с ней дополнительное соглашение к брачному договору. В сентябре 2019 года судья Высокого суда Лондона сообщил, что Дмитрий Ананьев «передал свои интересы в бизнесе, известном как [девелоперская] группа ПСН, своей жене, которая передала более 50% этих интересов третьей стороне». Как писал РБК, Людмила Ананьева 6 августа 2018 года продала доли в размере 50% плюс одна акция в трех кипрских компаниях, на которые оформлена недвижимость ПСН, — бизнес-центры, которые сдаются в аренду, и часть строящихся жилых комплексов. Доли выкупили офшоры, зарегистрированные на Маршалловых и Сейшельских островах, их бенефициары неизвестны.