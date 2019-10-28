Суд признал недействительным брачный договор Алексея Ананьева

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 63,87 (-0,13) Quote, 14:01
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 70,84 (-0,28) Quote, 14:01
Facebook научился бороться с распознаванием лиц на видео Технологии и медиа, 15:52 В Кремле оценили заявление США о ликвидации главаря ИГ Политика, 15:41 Почему падение спроса на ноутбуки не отразилось на ACER Партнерский материал, 15:36 Собянин назвал долю совершаемых мигрантами преступлений в Москве Общество, 15:33 Акции «Норникеля» взлетели на 6% после запрета экспорта никеля Индонезией Бизнес, 15:28 Акции «Норникеля» обновили исторический максимум из-за Индонезии Quote, 15:25 Рособрнадзор назвал самые популярные ошибки при сдаче ЕГЭ по литературе Общество, 15:14 Что делать, если работа с документами отнимает кучу времени. Карточки РБК и Xerox, 15:05 КС рассмотрит вопрос об ответственности в энергетической системе России Пресс-релиз, 15:04 Путин поручил усилить ответственность за добычу золота без лицензии Политика, 15:04 От цифровой безопасности до кулинарной экспансии: экономисты объясняют Pro, 15:02 Сбербанк добавил в мобильное приложение функцию перевода денег за рубеж Финансы, 15:01 Отстраненный футболист «Витесса» извинился перед Слуцким Спорт, 15:00 Генеральный директор «Шахтера» назвал сумму трансфера Тимощука в «Зенит» Спорт, 14:58
Финансы ,  
0 
Суд признал недействительным брачный договор Алексея Ананьева
За два месяца до санации бывший совладелец Промсвязьбанка Алексей Ананьев по брачному договору передал своей супруге часть своего имущества, включая почти 5,3 тыс. картин в стиле соцреализма. Суд счел этот договор недействительным
Алексей Ананьев (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Мещанский районный суд Москвы признал недействительным брачный договор, заключенный между бывшим совладельцем Промсвязьбанка (ПСБ) Алексеем Ананьевым и его супругой Дарьей Ананьевой. Такое решение он вынес 25 октября, сообщил РБК представитель банка. «Нас такое решение не устраивает, мы будем его обжаловать», — заявил РБК адвокат Алексея Ананьева Дмитрий Тугуши.

Что произошло с картинами и квартирами Ананьева

За два месяца до начала процедуры санации ПСБ, которая началась в декабре 2017-го, Дарья Ананьева получила часть имущества супруга-банкира, уточнил представитель ПСБ. Банк сейчас принадлежит государству, а против бывших владельцев ПСБ — Алексея и его брата Дмитрия Ананьевых, а также бывших топ-менеджеров финансовой организации идут судебные процессы о взысканиях с них 282 млрд руб. В начале сентября, почти через два года после санации ПСБ, Басманный суд Москвы заочно арестовал Алексея и Дмитрия Ананьевых. Их обвиняют в растрате (ст. 160 УК, до десяти лет лишения свободы) и отмывании денег (ст. 174.1 УК, до семи лет).

В брачный договор, по словам представителя ПСБ, вошли «крупнейшая в мире коллекция картин соцреализма» (5299 произведений), акции иностранных компаний (50% в «Группе Техносерв» и 50% в уставном капитале нидерландской Technoserv B.V.), недвижимое имущество (три квартиры в доме 137 на Ленинском проспекте, квартира на Большой Спасской улице). Дарье Ананьевой также достались 1 тыс. акций кипрской Bloumer и 11 тыс. акций кипрской Skibren. По условиям договора Ананьевой перешла и недвижимость банкира в Австрии и Португалии.

В суде юристы ПСБ настаивали на том, что брачный договор, заключенный между супругами Ананьевыми после 29 лет совместной жизни и за два месяца до введения в банк временной администрации ЦБ, «не преследовал никакой иной правомерной цели, кроме как сокрытие имущества от кредиторов Алексея Ананьева», уточнил представитель банка. ПСБ будет добиваться возврата этого имущества, в том числе в рамках иска на 282 млрд руб., добавил он.

Но, по версии защиты, у ПСБ «в принципе отсутствует право подачи такого иска [о признании недействительным брачного договора]». «Промсвязьбанк для Алексея Ананьева не является текущим кредитором, не является лицом, к которому у банка есть хоть какое-то законное требование имущественного характера, — считает Дмитрий Тугуши. — Обратиться в суд о признании недействительным какого-либо договора, заключенного между третьими лицами, имеет право только законно установленный кредитор, ПСБ таковым не является». Он уточнил, что иски о взыскании убытков, предъявленные в Арбитражном суде к бывшим собственникам банка, не удовлетворены.

Суд удовлетворили требования ПСБ в части признания брачного договора недействительным, но отказал в другом требовании — признании последствий отмены сделки, то есть передачи активов обратно в совместную собственность, отметил Дмитрий Тугуши. «Нужно смотреть, что суд изложит в мотивировочной части, почему одни требования удовлетворил, а в других отказал», — добавил адвокат.

По версии адвоката Forward Legal Дарьи Шляпниковой, имущество, переданное по брачному договору, вернется в общую совместную собственность супругов. «По общему правилу, доли супругов в общем имуществе признаются равными. На такую долю в общем имуществе может быть обращено взыскание по долгам одного из супругов», — считает она.

Что еще происходило с имуществом Ананьевых

В конце мая Арбитражный суд арестовал имущество братьев Ананьевых. Под обеспечительные меры попали два самолета Bombardier Challenger 650, 50 объектов недвижимости, восемь автомобилей Mercedes и автомобиль Jaguar, здание и коллекция Института русского реалистического искусства (ИРРИ). В сентябре суд оставил апелляционные жалобы на арест без удовлетворения.

ИРРИ закрылся после решения суда, а в июне Промсвязьбанк выяснил, что ряд картин, оцениваемых в сотни миллионов руб., был передан музеем «в пользу кипрской компании Diolelta Investments Limited, связанной с супругой Алексея Ананьева».

Не только Алексей передал имущество жене. Промсвязьбанк заявлял в арбитраже, что и Дмитрий Ананьев передавал активы своей супруге Людмиле в период с ноября 2017 года по январь 2018 года, для чего заключил с ней дополнительное соглашение к брачному договору. В сентябре 2019 года судья Высокого суда Лондона сообщил, что Дмитрий Ананьев «передал свои интересы в бизнесе, известном как [девелоперская] группа ПСН, своей жене, которая передала более 50% этих интересов третьей стороне». Как писал РБК, Людмила Ананьева 6 августа 2018 года продала доли в размере 50% плюс одна акция в трех кипрских компаниях, на которые оформлена недвижимость ПСН, — бизнес-центры, которые сдаются в аренду, и часть строящихся жилых комплексов. Доли выкупили офшоры, зарегистрированные на Маршалловых и Сейшельских островах, их бенефициары неизвестны.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Промсвязьбанк, суд
Материалы по теме
Промсвязьбанк подал иск к Technoserv Distribution почти на ₽3,4 млрд
Финансы
Суд заочно арестовал экс-владельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева
Общество
Как девелоперский бизнес Дмитрия Ананьева достался его жене
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter