«Монако» отверг данные о присвоении Рыболовлевым денег от продажи Мбаппе

Согласно данным издания Mediapart, президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев мог присвоить €124 млн из €180 млн, которые «Пари Сен-Жермен» заплатил за покупку нападающего 19-летнего Киллиана Мбаппе

Киллиан Мбаппе (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

Футбольный клуб «Монако» «самым решительным образом отвергает» сообщения в адрес своего президента — российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, которого издание Mediapart заподозрило в присвоении денег от трансфера нападающего клуба 19-летнего Киллиана Мбаппе в «Пари Сен-Жермен». Заявление клуба опубликовано на его официальном сайте.

«Дмитрий Рыболовлев не брал ни единого евро из кассы клуба в связи с трансфером Киллиана Мбаппе», — говорится в пресс-релизе.

Клуб отметил, что со времени нахождения на должности президента Рыболовлев инвестировал €335 млн на финансирование трансферов и выплат зарплат игрокам, а также на погашение задолженности клуба. В «Монако» отметили, что регулярно несут убытки с того момента, как руководить ими стал российский миллиардер.

«Каждый раз, когда это было необходимо в интересах клуба, Рыболовлев выполнял свою функцию акционера и компенсировал все дефициты бюджета. Так, из инвестированных им €335 млн ликвидировать дефициты, накопившиеся к июню 2017 года, позволили €182 млн из общей суммы», — подчеркнули в футбольном клубе.

«Монако» добавил, что может предоставить доказательства в виде финансовой отчетности, которые смогут опровергнуть утверждения издания Mediapart, и в настоящее время изучает все возможные юридические пути для того, чтобы доказать свою правоту.

Помимо этого клуб заявил, что «среди сотен вопросов, полученных со стороны журналистов этого СМИ с того момента, как они начали вести свое так называемое расследование, не было задано ни одного четкого вопроса по данной теме».

Согласно данным Mediapart, которое проанализировало документы, оказавшиеся в распоряжении Football Leaks, Рыболовлев обналичил €124 млн из €180 млн, которые «Пари Сен-Жермен» заплатил за покупку Мбаппе.

В минувший вторник, 6 ноября, стало известно о том, что Рыболовлева задержали в Монако. Французское издание Le Monde уточнило, что он дал показания следователям по делу о коррупции и торговли влиянием. По данным газеты Monaco-Matin, российский миллиардер провел в полицейском участке всю ночь. Также издание добавило, что вместе с ним задержали «почти весь бывший состав судебной системы Монако, вплоть до высших уровней».

На следующий день бизнесмену предъявили обвинение в коррупции и выпустили из полицейского участка, отставив, однако, его под судебным контролем.

Адвокаты Рыболовлева Эрве Темим и Тома Джаккарди пояснили РБК, что допрос Рыболовлева связан с содержимым телефона одного из его защитников. Телефон Татьяны Бершеды власти Монако проверили в феврале прошлого года. Они нашли на нем запись разговора российского бизнесмена с арт-дилером Ивом Бувье. Между Рыболовлевым и Бувье с 2015 года длится судебный спор. Бизнесмен считает, что он переплатил сотни миллионов долларов, потому что арт-дилер продавал ему картины по завышенным ценам.