На Украине расшифровали «черные ящики» упавшего под Харьковом Ан-26

На Украине расшифровали бортовые самописцы военного самолета, разбившегося под Харьковом. На борту находились 27 человек, выжил только один

На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВС Украины (Фото: Сергей Козлов / EPA / ТАСС)

Эксперты расшифровали «черные ящики» военного Ан-26, разбившегося 25 сентября в предместье Харькова, сообщил в Facebook вице-премьер Украины Олег Уруський.

Специалисты выяснили содержание переговоров между членами экипажа, а также с диспетчерами. Кроме того, они установили причину неполадок левого двигателя самолета и срабатывания датчиков падения давления ИКМ (измеритель крутящего момента). Это случилось из-за отказа одного из блоков системы управления двигателя, сообщил Уруський.

«Расследование показало наличие грубых нарушений как в исполнении полетных заданий, так и в организации полетов в целом», — заявил вице-премьер.

Он также сообщил, что правительственная комиссия по расследованию причин катастрофы продолжает свою работу. Минобороны завершит собственное служебное расследование 12 октября.