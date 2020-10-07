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На Украине расшифровали «черные ящики» упавшего под Харьковом Ан-26

На Украине расшифровали бортовые самописцы военного самолета, разбившегося под Харьковом. На борту находились 27 человек, выжил только один
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВС Украины
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВС Украины (Фото: Сергей Козлов / EPA / ТАСС)

Эксперты расшифровали «черные ящики» военного Ан-26, разбившегося 25 сентября в предместье Харькова, сообщил в Facebook вице-премьер Украины Олег Уруський.

Специалисты выяснили содержание переговоров между членами экипажа, а также с диспетчерами. Кроме того, они установили причину неполадок левого двигателя самолета и срабатывания датчиков падения давления ИКМ (измеритель крутящего момента). Это случилось из-за отказа одного из блоков системы управления двигателя, сообщил Уруський.

«Расследование показало наличие грубых нарушений как в исполнении полетных заданий, так и в организации полетов в целом», — заявил вице-премьер.

Он также сообщил, что правительственная комиссия по расследованию причин катастрофы продолжает свою работу. Минобороны завершит собственное служебное расследование 12 октября.

Военный самолет упал под Харьковом. Фотогалерея
Фотогалерея 

Ан-26 разбился при заходе на посадку в Чугуеве под Харьковом 25 сентября. На его борту находились 27 человек. Помимо экипажа это были курсанты Харьковского университета ВВС Украины. Выжил только один человек.

Незадолго до крушения пилот сообщил об отказе одного из двигателей, объявил глава Харьковской области Алексей Кучер. Позже министр обороны Украины Андрей Таран уточнил, что у самолета, скорее всего, перестал работать не двигатель, а один из датчиков в нем, а крушение произошло после того, как Ан-26 зацепился крылом за землю.

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Следствие рассматривает четыре версии авиакатастрофы. Среди них техническая неисправность, ошибки экипажа или авиадиспетчеров, а также ненадлежащее техобслуживание машины.

Автор
Виктория Полякова
черные ящики авиакатастрофа Харьков Ан-26
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