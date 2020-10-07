На Украине расшифровали «черные ящики» упавшего под Харьковом Ан-26
Эксперты расшифровали «черные ящики» военного Ан-26, разбившегося 25 сентября в предместье Харькова, сообщил в Facebook вице-премьер Украины Олег Уруський.
Специалисты выяснили содержание переговоров между членами экипажа, а также с диспетчерами. Кроме того, они установили причину неполадок левого двигателя самолета и срабатывания датчиков падения давления ИКМ (измеритель крутящего момента). Это случилось из-за отказа одного из блоков системы управления двигателя, сообщил Уруський.
«Расследование показало наличие грубых нарушений как в исполнении полетных заданий, так и в организации полетов в целом», — заявил вице-премьер.
Он также сообщил, что правительственная комиссия по расследованию причин катастрофы продолжает свою работу. Минобороны завершит собственное служебное расследование 12 октября.