Выживший при крушении Ан-26 под Харьковом рассказал о спасении

Вячеслав Золочевский (Фото: president.gov.ua)

Вячеслав Золочевский, выживший в авиакатастрофе под Харьковым, смог спастись, так как после падения оказался в своеобразной «капсуле» из обломков металла, которая не пропустила к нему пламя. Об этом сообщает «Укринформ».

«Сегодня я могу сказать, он дополнительно сообщил, что уцелел, так как находился в некой «капсуле» из фюзеляжа, частью самолета прикрыло, и поэтому огонь не достал его. Он пришел в себя и смог покинуть самолет, который пылал», — приводит издание слова председателя Харьковской областной администрации Алексей Кучера, который общался с курсантом.

Также Кучер сообщил, что с уцелевшим курсантом провели беседу следователи Государственного бюро расследований. Данные им показания занесены в протокол.

«Следователи ГБР уже задавали ему вопросы, определенные обстоятельства он вспоминает, они изложены в протоколе допроса. Позже, я думаю, это станет известным», — приводит его слова «Укринформ».

Ан-26 Воздушных сил Украины разбился вечером 25 сентября возле города Чугуева Харьковской области. По данным Генеральной прокуратуры Украины на борту находилось 27 человек, в основном — курсанты Харьковского университета ВВС Украины. Выжил только Золочевский.